Rośnie grono najemców Designer Outlet Warszawa

W ofercie sklepu Volcano dostępne są kolekcje na każdą porę roku.

Komfort na co dzień, komfort w każdych warunkach to hasło, które przyświeca marce stworzonej w Polsce prawie trzydzieści lat temu. Casualowe kolekcje damskie, męskie i chłopięce to kompletny asortyment na dni pełne przygód. Marka zapowiada, że w tym roku dołączy także propozycje dla dziewczynek. Ubrania z metką Volcano łączy elegancja, wygoda i naturalność. Marka stawia na trwałe rozwiązania – świetne tkaniny i modną prostotę, co sprawia, że jej kolekcje są ponadczasowe i można się nimi cieszyć przez wiele sezonów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Designer Outlet Warszawa, w nowym salonie o powierzchni 171 mkw. Volcano dołącza do szerokiej oferty marek z odzieżą na co dzień, w cenach stale obniżonych o 30-70 proc. Jest to kolejna z premier w rozbudowanej części centrum, w której znalazły się również By Insomnia, Regatta i Boxeur des Rues.