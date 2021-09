Rośnie konkurencja dla Allegro

Shopee przygotowuje się jednocześnie do rozwoju działalności w Indiach po dynamicznej ekspansji w Ameryce Łacińskiej od początku tego roku. Jak podał Reuters, platforma handlowa ostrożnie rozszerza teraz swoją globalną działalność, testując możliwości na nowych rynkach. Według nieoficjalnych informacji w nadchodzących miesiącach ma się pojawić również na argentyńskim rynku.

Shopee jest już znaczącym graczem w handlu elektronicznym w Azji Południowo-Wschodniej, z globalnymi przychodami szacowanymi na 1,2 mld dolarów w kwartale kończącym się 30 czerwca.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Firma badawcza Euromonitor szacuje, że polski rynek e-commerce jest wart 16 mld euro, co daje stosunkowo duże pole do wzrostu.

Reuters zwraca uwagę, że Amazon uruchomił w Polsce w tym roku swoją lokalną stronę internetową, a największa lokalna firma e-commerce – Allegro – rozwija sieć własnych paczkomatów.

Shopee to platforma e-commerce należąca do Sea Ltd. W bieżącym roku stała się drugą najczęściej pobieraną aplikacją zakupową na smartfony. Należy do dziesiątki największych tego typu biznesów na świecie. Jest obecna w takich krajach jak Singapur, Malezja, Indonezja, Tajwan, Wietnam, Filipiny. Działa też w Brazylii, Kolumbii, Chile i Meksyku.