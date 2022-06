Rośnie liczba klientów w MMG Ciechanów

Master Management Group finalizuje zmiany w portfolio najemców centrum MMG Ciechanów, wprowadzając cztery nowe marki. - W ubiegłym roku centrum przeszło przebudowę zewnętrznej części obiektu jak i części pasażu wewnątrz. To umożliwiło wprowadzenie nowych najemców – mówi Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group.

Zarządca MMG Ciechanów odnotował intensywny wzrost obrotów i liczby klientów.

Tylko w czasie pięciu miesięcy tego roku na zakupy do centrum przyjechało już ponad milion klientów.

– Centrum handlowe Ciechanów jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych obiektów handlowych w regionie, wyróżniającym się zarówno bardzo dobrą, kompleksową ofertą, jak i komfortowymi, funkcjonalnymi wnętrzami – podkreśla Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wiosną tego roku Master Management Group odnotowało wzrost najważniejszych wskaźników w centrum MMG Ciechanów, po krótkotrwałym okresie spadków, związanych ze zmianami gospodarczymi i wybuchem wojny na Ukrainie.

Zwiększenie obrotów w marcu 2022 vs. luty 2022 sięgało ponad 40 proc. To efekt większego ruchu klientów, który wzrósł w tym okresie o ponad 20 proc. Kwiecień 2022 w porównaniu do marca 2022 jeszcze umocnił tę pozytywną tendencję. Obroty wzrosły w tym okresie o kolejne 15 procent, podobnie jak liczba klientów.

Centrum w Ciechanowie chwali się osiągnięciami. Fot. mat. pras.

- Wyższe tempo wzrostu obrotów ponad tempo wzrostu odwiedzalności przekłada się wprost na zwiększenie wielkości koszyka zakupowego, tj. średniej wielkości paragonu. To dowód na przywiązanie klientów do oferowanych możliwości zakupowych w naszym centrum w Ciechanowie i pozytywną ocenę zmian w portfolio najemców. Tylko w czasie pięciu miesięcy tego roku na zakupy do naszego centrum przyjechało już ponad milion klientów – mówi Remigiusz Królikowski, Advisor to the Board Master Management Group.

Portfolio marek na poziomie 100 proc.

Nowi najemcy zaprosili pierwszych klientów na przełomie roku i wiosną tego roku. Sklep OCHNIK zajmuje powierzchnię 140 mkw., uzupełniając ofertę obiektu w kategorii mody i akcesoriów. W salonie OCHNIK klienci znajdą nie tylko okrycia wierzchnie, w tym skórzane kurtki, z których słynie marka, ale też odzież, obuwie, torebki, paski, rękawiczki i portfele oraz walizki podróżne.

- OCHNIK rozpoczyna rozwój sieci sprzedaży w mniejszych miastach, a posiadanie sklepu w Ciechanowie idealnie wpisuje się w tę strategię. Obiekt spełnił nasze oczekiwania dotyczące nie tylko wielkości samej galerii, ale też doboru najemców. Współpraca z MMG zarówno na etapie negocjacji warunków najmu powierzchni handlowej, jak i późniejszej aranżacji wnętrza przebiegała bardzo sprawnie. Liczymy, że tak będzie nadal – mówi Arkadiusz Konarski, dyrektor ds. rozwoju salonów firmowych OCHNIK.

- Naszym priorytetem w strategii najmu centrum w Ciechanowie jest utrzymanie silnych marek, które doskonale wykorzystują trendy w modzie. Cieszymy się, że tak rozpoznawalna marka jak Ochnik poszerzy ofertę tego obiektu w nowym koncepcie – dodaje Wioleta Sobieraj, Leasing Manager w MMG.

W tym samym kwartale do centrum dołączyła polska marka odzieżowa Carry z ofertą ubrań i akcesoriów dla wszystkich grup wiekowych. To propozycja mniej formalnej garderoby niemal wszystkich kategorii. Sklep zajął powierzchnię 680 mkw.

Mieszkańcy Ciechnowa i okolic zyskali też sklep z biżuterią i zegarkami marki Yes o powierzchni 50 mkw., a także sklep z artykułami dla domu Home&You, którego oferta jest dostępna na blisko 450 mkw.

W połowie 2021 roku w centrum otwarte zostały sklepy popularnych marek Rossmann, Action i Vision Express, a większe powierzchnie zyskały dyskonty wielobranżowe Pepco i KiK. Obecnie poziom najmu w MMG Ciechanów sięga 100 procent.

Ofertę centrum MMG Ciechanów tworzą polskie i międzynarodowe marki wielu branż: od mody damskiej, męskiej i dziecięcej, po obuwie, akcesoria, biżuterię, artykuły wyposażenia wnętrz, po sport, punkty usługowe, wielkopowierzchniowy market spożywczy oraz popularne dyskonty niespożywcze i drogerie. Łączna powierzchnia najmu centrum MMG Ciechanów wynosi 15,6 tys. mkw.

Centrum jest zlokalizowane przy drodze krajowej nr 60, łączącej województwa łódzkiei mazowieckie. Centrum dysponuje dużym parkingiem naziemnym na 500 miejsc. Dojazd możliwy jest również komunikacją miejską.

Master Management Group (MMG) jest inwestorem, deweloperem, agentem wynajmującym oraz zarządcą nieruchomości handlowych i biurowych zlokalizowanych w całej Polsce.