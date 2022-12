Liczba kradzieży w sklepach z roku na rok rośnie. Zmienia się też profil złodzieja, który podejmuje się kradzieży w sklepie. Przyczyn tego zjawiska możemy upatrywać w rosnących kosztach utrzymania, które bardzo mocno uderzają w kieszenie Polaków.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji tylko w czasie pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 roku odnotowano o prawie 30 proc. kradzieży więcej, w porównaniu do podobnego okresu roku ubiegłego.

Według szacunków GUS-u w listopadzie 2022 r. inflacja w Polsce wyniosła 17,4 proc.

Sama żywność i napoje podrożały o ponad 22 proc. rok do roku, z czego niektóre produkty osiągnęły prawie dwukrotnie większą cenę.

Zubożenie Polaków powoduje wzrost liczby kradzieży artykułów spożywczych – cukru, mięsa, słodyczy, a nawet masła.

Oprócz stale działających zorganizowanych grup, zaangażowanych w kradzież wartościowych towarów, coraz częściej dochodzi do kradzieży podstawowych produktów spożywczych. Obserwujemy więcej tego typu zdarzeń, z miesiąca na miesiąc rośnie też skala tego zjawiska - mówi Katarzyna Kudelska z Grupy Impel, dyrektor sprzedaży segmentu Centra i sieci handlowe.

Okazja czyni złodzieja

Centra i sieci handlowe, a także mniejsze sklepy coraz dotkliwiej odczuwają problem kradzieży i starają się mu radzić. Sytuacji nie ułatwia zmiana artykułu 119 Kodeksu Karnego, która ma wejść życie już na początku marca 2023 r. W wyniku zmiany z 500 zł do 800 zł zwiększona zostanie kwota, od której wartość zrabowanego mienia przestanie być uznawana na wykroczenie, a staje się przestępstwem. Zmiana jest dość istotna i zdaniem branży handlowej może zachęcać do większych kradzieży.

Złodzieje korzystają z zamieszania w czasie przedświątecznych zakupów czy poświątecznych wyprzedaży wywołanego wzmożonym ruchem w sklepach. W takich sytuacjach, kiedy na terenie sklepu czy supermarketu jest tłok, nawet większa kradzież może nie zostać wykryta.

Najwięcej prób kradzieży obserwujemy zimą, kiedy złodzieje mogą ukryć towar pod kurtką czy płaszczem. W tłumie innych klientów czują się bezkarnie, choć metody które stosują, są znane już od wielu lat. W sklepach odzieżowych problemem są przebieralnie, gdzie złodzieje usuwają klipsy zabezpieczające i pod okryciem wierzchnim wynoszą kilka sztuk odzieży – mówi Tomasz Kozłowski z Grupy Impel, dyrektor obsługi segmentu Centra i sieci handlowe.

Coraz powszechniej wprowadzane przez sieci handlowe kasy samoobsługowe również stają się miejscem do nadużyć. Brak kontroli ze strony pracownika sklepu, brak pracowników ochrony czy choćby na bieżąco weryfikowanego obrazu monitoringu powodują, że wiele kradzieży pozostaje nie wykryta.

- Nawet jeśli nieuczciwi klienci kasują w nieprawidłowy sposób produkty o niedużej wartości, to w większej skali powoduje to dużą stratę dla sklepu czy sieci handlowej. Oczywiście obserwujemy też próby zuchwałych kradzieży wartościowego sprzętu sportowego, drogiego alkoholu czy innych produktów. Zaangażowane są w nie grupy przestępcze lub osoby, których celem jest spieniężenie ukradzionego towaru – podkreśla Katarzyna Kudelska.

Funkcje ochrony w centrach handlowych

Niepewna sytuacja na rynku, inflacja i wzrost cen za energię skłaniają placówki handlowe do poszukiwania oszczędności. Ograniczenie wydatków na ochronę czy monitoring wizyjny może spowodować, że większość obecnie udaremnianych kradzieży stanie się nie wykryta - co narazi branżę handlową na potężne straty.

- Zapewnienie ochrony dla np. centrum handlowego wymaga odpowiedniej obsady. Sama liczba pracowników, ale też liczba posterunków i ich rodzaj zależą od wielkości obiektu handlowego – podkreśla Tomasz Kozłowski z Grupy Impel. – Po pierwsze w największych galeriach mamy Szefa Ochrony obiektu, a w przypadku mniejszych placówek dowódców zmian. To kwalifikowani pracownicy ochrony odpowiedzialni za zarządzanie pracą wszystkich pracowników ochrony na terenie obiektu handlowego.

Jak podkreśla Tomasz Kozłowski, bardzo ważna jest także funkcja Strażaka, który nadzoruje centralą pożarową, jest odpowiedzialny za kontrolę gaśnic i ROP-ów (ręczny ostrzegacz pożaru) na terenie obiektu, a przede wszystkim ma kwalifikacje ratownika medycznego. Należy także pamiętać o Operatorze Monitoringu, a wreszcie pracownikach dyżurujących na posterunkach na pasażu handlowym i parkingu.

Kompetencje i uprawnienia pracowników ochrony zatrudnionych w jednym centrum handlowym są bardzo zróżnicowane. Dodatkowo poszczególni najemcy w galerii mają wynajętą firmę ochrony, która jest wspierana przez ochronę galerii handlowej. W połączeniu z systemem monitoringu wizyjnego to bardzo istotne ogniwa w zapewnieniu bezpieczeństwa w obiekcie handlowym – dodaje Tomasz Kozłowski.

Na terenie centrów handlowych, ale też mniejszych placówek montowane są zaawansowane systemy monitoringu wizyjnego. Są narzędziem wspierającym wykrywanie incydentów kradzieży czy wandalizmu, a także pomagają w zbieraniu danych istotnych dla zarządcy centrum handlowego, np. dotyczących przepływu klientów na terenie obiektu.

- Kamery działające w systemach monitoringu mają coraz lepszą rozdzielczość , są coraz bardziej precyzyjne i posiadają funkcje analityczne. W przypadku ujęcia sprawcy zgromadzone z nich nagrania stanowią doskonały materiał dowodowy. Warto jednak pamiętać, że za systemem telewizji przemysłowej powinien kryć się Operator Monitoringu. To on obserwuje co się dzieje, a w razie zarejestrowania incydentu kradzieży, powiadamia pozostałych pracowników ochrony lub odpowiednie służby – podsumowuje Tomasz Kozłowski.

