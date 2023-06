60 proc. użytkowników Vinted twierdzi, że wyrzucanie rzeczy używanych jest hańbiące - wynika z analiz tej platformy. W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła liczba wystawianych rzeczy. Obecnie ponad 550 mln. pozycji jest oferowanych na 19 rynkach.

Rynek rzeczy z drugiej ręki nie tylko dynamicznie się rozwija i stał się jednym z obowiązujących trendów.

Coraz więcej osób interesuje się zarówno sprzedażą, jak i kupnem rzeczy używanych, w tym odzieży, jak i z innych kategorii, choćby elektronika, wyposażenie domu itp.

W trudnych ekonomicznie czasach platformy C2C są jednym z miejsc, które umożliwiają nam pozbyć się niechcianych rzeczy, a przy okazji osiągnięcie korzyści finansowej.

Z analiz Vinted wynika, że wśród kluczowych czynników, które motywują polskich użytkowników jest możliwość zaoszczędzenia i nabycia większej ilości rzeczy, dostęp do droższych marek oraz troska o środowisko.

Względy finansowe i reorganizacja przestrzeni są nadal głównymi czynnikami napędzającymi sprzedaż odzieży używanej, ale nie tylko. Co ciekawe, dla użytkowników Vinted w Polsce pozbycie się niechcianych rzeczy (56 proc.) jest ważniejsze niż możliwość zarobienia (48 proc.).

Co piąta osoba kieruje się troską o ochronę środowiska i klimatu, a dla 59 proc. wyrzucanie rzeczy, które przydałyby się komuś innemu, jest postrzegane za hańbiące.

W porównaniu z innymi rynkami ten aspekt jest najważniejszy dla osób handlujących w Polsce, np. vs. Wielka Brytania (37 proc.), Francja (44 proc.), Niemcy (44 proc.), Hiszpania (48 proc.), Holandia (45 proc.), Włochy (44 proc.), Belgia (46 proc.) czy Portugalia (35 proc).

W porównaniu z rynkiem z pierwszej ręki, sektor mody używane ręki nadal ma ogromny potencjał wzrostu.

Zgodnie z pierwszym raportem Vinted na temat wpływu na zmiany klimatu, co piąta osoba w globalnej społeczności Vinted nadal wolałaby ubrania z drugiej ręki niż nowe, nawet jeśli nowe rzeczy byłyby prawie w tej samej cenie, co używane. Tylko w zeszłym roku więcej niż 1 na 3 transakcje uniemożliwia zakup nowego przedmiotu.

Co i kiedy najchętniej kupujemy?

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła nie tylko liczba użytkowników Vinted, ale również wystawianych rzeczy - obecnie ponad 550 milionów pozycji jest oferowanych w sumie na 19 rynkach. W maju b.r. polski rynek został połączony z nowo otwartym rynkiem w Rumunii. Od początku 2022 roku, czyli w niespełna 1,5 roku, społeczność Vinted powiększyła się o ponad 20 milionów nowych zarejestrowanych członków - dziś licząc ponad 80 milionów zarejestrowanych członków na świecie i ponad 8 milionów tylko w Polsce. Co ciekawe, co 4 użytkownik Vinted nigdy nie kupował używanej odzieży przed dołączeniem do platformy.

W ubiegłym roku użytkownicy platformy w Polsce byli najbardziej aktywni w niedzielne wieczory, około godziny 21:00 - wtedy dokonywano najwięcej transakcji.

Jak pokazuje raport Vinted, z punktu widzenia wpływu na klimat zakupy w second-handach są lepszym wyborem dla klimatu niż kupowanie rzeczy z pierwszej ręki.

Jakość, nie ilość

Mniej znaczy więcej. Ta stara i uniwersalna zasada dotyczy nie tylko mody i stylizacji, ale także nawyków zakupowych. Zamiast kupować więcej w niskiej cenie, lepiej kupić jedną lub dwie rzeczy, które będą „wyglądać jak milion dolarów” i zostaną z nami na dłużej.

Koncepcja minimalizmu jest coraz silniejsza – prostota i klasyka jest nieśmiertelna mimo upływu czasu. Odzwierciedla się to nie tylko w ilości rzeczy, których naprawdę potrzebujemy i kupujemy, ale także w jakości tkanin, co widać na pierwszy rzut oka. Im lepsza jakość, tym dłużej będziemy wyglądać spektakularnie i cieszyć się naszymi ukochanymi przedmiotami.

Znaczenie świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji jest kluczowe, ponieważ moda odpowiada za znaczne szkody w środowisku. Liczy się nie tylko to, co i gdzie kupujemy, ale także jak często i w jakiej ilości. Zawsze, gdy masz ochotę kupić coś nowego, sprawdź, czy nie możesz tego dostać z drugiej ręki. Moda jest cykliczna, więc jest duża szansa, że podobny przedmiot już istnieje – i może być tańszy, a także zdecydowanie lepszy dla klimatu.

