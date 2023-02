Na koniec 2022 r. spółka Monnari Trade posiadała 244 salony sprzedaży, w tym 189 własnych, 25 franczyzowych i 30 marki Femestage. Rok wcześniej sieć liczyła 201 sklepów dla obu marek.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czwartym kwartale 2022 r. przez Monnari Trade wyniosły ok. 93,5 mln zł.

Grupa wygenerowała przychody za cały rok 2022 r. w wysokości 288,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24,5 proc. w relacji do 2021 r. (231,6 mln zł).

Marża brutto na sprzedaży w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 58,6 proc., a w w analogicznym okresie 2021 r. - 58,2 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czwartym kwartale 2022 r. przez Monnari Trade wyniosły ok. 93,5 mln zł i były wyższe od przychodów w porównywalnym okresie 2021 r. o 11,7 proc. (83,7 mln zł).

Grupa wygenerowała przychody za cały rok 2022 r. w wysokości 288,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24,5 proc. w relacji do 2021 r. (231,6 mln zł). Marża brutto na sprzedaży w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 58,6 proc., w porównaniu do marży w wysokości 58,2 proc. w analogicznym okresie 2021 r.

Przybywa sklepów Monnari

Grupa w całym 2022 r. osiągnęła marżę brutto na sprzedaży w wysokości 57,3 proc., oznacza wzrost o 2,6 p. proc. w relacji do 2021 r. (54,7 proc.).

Na koniec 2022 r. firma posiadała 244 salony sprzedaży, w tym 189 własnych, 25 franczyzowych i 30 marki Femestage wraz ze sklepem internetowym. Rok wcześniej sieć liczyła 201 sklepów dla obu marek. Całkowita powierzchnia sprzedaży wyniosła w 2022 r. ok. 50,7 tys. mkw. wobec 42,5 tys. mkw. w 2021 r., co oznacza wzrost rok do roku powierzchni sieci o ok.19,3 proc., a ilości salonów o 43.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl