Branża kosmetyczna z sukcesem rozszerza kanały sprzedaży o nowe sektory. Wiosną 2022 roku Barwa Cosmetics nawiązała współpracę z siecią Pepco. Teraz pilotażowy program okazał się sukcesem.

Kosmetyki marki Barwa są dostępne już w 120 sklepach Pepco.

W 2022 roku Barwa nawiązała też współpracę z wchodzącą powoli do Polski niemiecką siecią drogerii dm.

Barwa od lat współpracuje z dużymi sieciami handlowymi, w których sprzedaje kosmetyki i chemię gospodarczą. W tym roku, marka wprowadziła też wybrane linie do sieci Pepco, rozszerzając tym samym kanały dystrybucji. Obecność marek kosmetycznych została bardzo dobrze przyjęta przez klientów, a sieć zapowiada wprowadzenie strefy beauty we wszystkich odpowiednio dużych lokalizacjach. Może ich być nawet tysiąc.

Sieci handlowe coraz chętniej udostępniają swoje półki markom kosmetycznym. - Wynika to z faktu, że Polacy również sięgają po kosmetyki w dużych marketach. Sprzedaż w dyskontach wspierają też oferowane dla konsumentów akcje in-out, co podnosi atrakcyjność ich oferty. Zauważamy też zmiany w przyzwyczajeniach konsumentów w zakresie zakupów kosmetycznych. Chociaż cena wciąż jest jednym z najważniejszych czynników, a Polacy chętnie korzystają z oferowanych promocji, to coraz większy odsetek konsumentów zwraca uwagę na jakość czy skuteczność produktów, a cenione marki kosmetyczne - zarówno polskie i światowe - pojawiają się poza drogeriami – mówi Wioletta Kmieć, krajowa koordynatorka ds. kluczowych klientów Barwa Cosmetics.

Dla sieci Pepco marka stworzyła linię Peace Love Hair do świadomej pielęgnacji włosów. Linia świetnie wpisuje się w aktualne trendy. - Kosmetyki Barwa – zwłaszcza do włosów - zostały przyjęte z dużym entuzjazmem i cieszą się wysoko zadowalającym poziomem sprzedaży. Mamy poczucie, że ta współpraca niesie korzyści dla każdej ze stron: Pepco, Barwa i przede wszystkim konsumenta – ocenia Wioletta Kmieć.

W tym roku Barwa nawiązała też współpracę z wchodzącą powoli do Polski niemiecką siecią drogerii dm, która obok nowych produktów niedostępnych dotąd na polskim rynku, udostępniła półki dobrze znanym lokalnym markom. Barwa stawia na dalszą współpracę i chce pokazać, że jest doskonałym partnerem biznesowym do realizacji wspólnych celów.

Według PMR w 2022 r. prognozy wskazują wzrost rynku kosmetycznego w Polsce o 6,1 proc. (rok do roku), do około 27,7 mld zł. Jest to najwyższy wzrost w tej kategorii od 2009 roku. Na tak wysoki wzrost rynku przyczynia się kilka czynników, m.in. brak przewidywanych już obostrzeń związanych z ewentualnymi kolejnymi falami epidemii, rosnąca inflacja powodująca wzrost cen produktów, a zarazem ogólną wartość wydatków na kosmetyki, czy napływem uchodźców z Ukrainy.

