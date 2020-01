Rośnie sprzedaż w Monnari

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w grudniu 2019 r. przez grupę Monnari Trade wyniosły ok. 40,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku 36,9 mln zł o 9,21 proc.

Przychody za grudzień 2019 r. obejmują ok. 2,4 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie 4. kwartału 2019 roku wyniosła ok. 94,9 mln zł – o 12,31 proc. więcej niż za 4. kwartał 2018 roku 84,5 mln zł, a w okresie całego 2019 roku ok. 278,4 mln zł – o 15,23 proc. więcej niż za cały 2018 rok 241,6 mln zł.

Przychody za 4 kwartał 2019 r. obejmują ok. 6,4 mln zł przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro 2017. W 2019 r. przychody te wynosiły ok. 17,4 mln zł.

