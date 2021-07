Rośnie sprzedaż w sklepach tradycyjnych

Podobnie jak w roku ubiegłym, wraz ze spadkiem liczby zachorowań, luzowaniem obostrzeń, a jednocześnie wzrostem temperatur wróciliśmy do częstszych odwiedzin w placówkach handlowych. Jak wynika z danych M/platform w czerwcu 2021 r. odwiedzaliśmy średnio sklepy tradycyjne 327 razy w ciągu dnia, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej odwiedzaliśmy je średnio 317 razy, zaś jeszcze miesiąc temu 301 razy dziennie.

Zakaz handlu w niedziele się nie sprawdza. Wzmacnia pozycję supermarketów i dyskontów



Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zwiększona o 3,3 proc. częstotliwość naszych odwiedzin w czerwcu 2021 vs czerwiec 2020 była jednym z głównych czynników przyczyniających się do wzrostu obrotów w kanale handlu tradycyjnego.

Warto zaznaczyć także, że częstszym zakupom w tym miesiącu towarzyszył również nieco większy koszyk, jeśli porównamy go do koszyka sprzed roku. O ile bowiem wartość średniego koszyka w sklepie tradycyjnym sukcesywnie malała od kwietnia br., o tyle porównując tę wartość do czerwca 2020 r., mogliśmy odnotować wzrost o 1,2 proc. W czerwcu w tym kanale sprzedaży wydaliśmy średnio 20,59 zł, co w dalszym ciągu dowodzi, że mimo okresowych fluktuacji związanych z okresami poluzowanych obostrzeń, wakacji czy świąt, w sklepie spożywczym podczas jednej wizyty wydajemy więcej niż przed pandemią.

Analiza przygotowana na podstawie danych reprezentatywnej próby sklepów = 3808 sklepów wybranych spośród ponad 12 tys. sklepów handlu tradycyjnego. M/platform to cyfrowa platforma usług, która wspiera tradycyjne punkty handlowe.