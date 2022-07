Rośnie strefa Health & Beauty w Fabryce Norblina

Klinika ginekologiczno-położnicza Dębski Clinic, kosmetyczny Instytut Dr Ireny Eris, salon fryzjerski Magia Blondu oraz Barber Garage – to nowi najemcy Fabryki Norblina.

Nowe lokale łącznie zajmą ponad 700 mkw. powierzchni w dedykowanej strefie na poziomie +1 w budynku Plater.

Zabiegi na twarz i ciało, medycyna estetyczna, najnowsze trendy wykorzystywane w kosmetologii oraz indywidualne podejście do klienta – to wszystko zaproponuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, którego nowy punkt otworzy się tej jesieni w Fabryce Norblina. Placówka zajmie w kompleksie powierzchnię 230 mkw. W 6 nowocześnie wyposażonych gabinetach będzie można skorzystać z wielu innowacyjnych zabiegów, również wspartych technologiami Dr Irena ErisREVICORE Hi-Tech System.

Salon fryzjerski Magia Blondu to autorski koncept Danuty Cyboroń, mistrzyni sztuki fryzjerstwa i koloryzacji, która przez 20 lat szkoliła się, a następnie pracowała w najlepszych salonach w Kanadzie i we Włoszech. Magia Blondu zajmie w Fabryce Norblina 200 mkw. przestrzeni i podzielona zostanie na kameralne strefy. Znajdą się tu m. in. cztery podwójne konsole do fryzjerskich metamorfoz, pięć myjek w formie wygodnych kapsuł do relaksu oraz pomieszczenie VIP dedykowane klientkom chcącym skorzystać z usług salonu w oddzielnej przestrzeni jak np. karmiące mamy.

W Fabryce Norblina pojawi się również przestrzeń dedykowana panom – jeden z najstarszych w Warszawie salonów barberskich - Barber Garage. W nowo otwartym punkcie mężczyźni będą mogli zadbać o wygląd swoich włosów, brody oraz zakupić kosmetyki do pielęgnacji. Poza tradycyjnym strzyżeniem, salon zaoferuje także m. in. trymowanie brody czy golenie zarostu brzytwą. Barber Garage zajmie w Fabryce Norblina 80 mkw. powierzchni, a klientów obsługiwać będą w nim najbardziej doświadczeni fryzjerzy i styliści. Wyjątkowego klimatu doda przestrzeni niezwykła aranżacja salonu, w której główne skrzypce grać będzie motoryzacja.

Z kolei najpóźniej na przełomie roku na terenie Fabryki Norblina nastąpi otwarcie nowej siedziby kliniki ginekologiczno-położniczej Dębski Clinic. Placówka zapewnia dostęp do najlepszych specjalistów m. in. z dziedziny pediatrii, medycyny rodzinnej, endokrynologii, fizjoterapii, chorób wewnętrznych, diabetologii, urologii, psychologii czy leczenia niepłodności oraz umożliwia wykonanie badań na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym.

- W Fabryce Norblina znajdzie się dedykowana zdrowiu i urodzie strefa zlokalizowana na poziomie +1 w budynku Plater. Chcielibyśmy stworzyć komplementarną ofertę usług dla użytkowników budynku i naszych gości, które wpływają na jakość codziennego życia. Liczymy na to, że klimat miejsca oraz wysoki poziom i szeroka gama oferowanych usług będzie się cieszyła dużym powodzeniem warszawiaków. W Fabryce Norblina mamy obszerną strefę restauracyjną, ofertę kulturalną, rozrywkową, handlowo usługową i część biurową. Teraz jesteśmy w trakcie budowania sektora usług dedykowanych opiece zdrowotnej oraz szeroko pojmowanemu dbaniu o urodę. Szukamy nadal firm oferujących produkty i usługi w tym zakresie. Na terenie Fabryki Norblina funkcjonuje już placówka Medicover Stomatologia, Medicover Optyk, a w gronie najemców powitaliśmy właśnie Dębski Clinic, Instytut Dr Ireny Eris, salon fryzjerski Magia Blondu, Barber Garage. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dołączą do nas kolejni najemcy, z którymi jesteśmy w trakcie rozmów – mówi Anna Kotyńska, Head of Retail w Grupie Capital Park.