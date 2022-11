W Rossmannie są już dostępne kalendarze Wielcy Małym. Kupując taki kalendarz można wspomóc schroniska dla bezdomnych zwierząt.

W kalendarzu Wielcy Małym, dostępnym w drogeriach Rossmann, zapozowali artyści znani nie tylko ze swojej pracy, ale również z wielkiego serca dla czworonogów.

Całkowity dochód ze sprzedaży kalendarzy zostanie przekazany schroniskom dla bezdomnych zwierząt.

W taki sposób Rossmann pomaga czworonogom.

Kalendarz Wielcy Małym ma już 15-letnią tradycję, a jego bezpośrednim beneficjentem jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!, która przekazuje zebrane środki placówkom objętym wsparciem. Dzięki temu co roku, kiedy zbliża się zima, czyli czas szczególnie ciężki dla bezdomnych czworonogów, schroniska mogą liczyć na pomoc w postaci karmy, leków czy sfinansowania zabiegów weterynaryjnych. W tym jubileuszowym roku dzięki „kalendarzowym funduszom” zima będzie łatwiejsza dla ponad 1700 psów, 800 kotów i 100 innych zwierząt (w tym koni i zwierząt gospodarskich) oraz oczywiście ich zatroskanych opiekunów.

Ideą kalendarza jest nie tylko bezpośrednia pomoc finansowa placówkom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami, ale także promowanie ich adopcji. Jej ambasadorami są znani przedstawiciele świata sztuki i kultury pozując wraz z czekającymi na adopcję czworonożnymi mieszkańcami schronisk do charytatywnego kalendarza ściennego. Zapozowali do niego m.in. Marta Żmuda Trzebiatowska z Igą ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim, Agata Buzek z Kostkiem z Fundacji Zwierzęca Polana, Edyta Jungowska z Moruskiem ze Schroniska w Korabiewicach Viva!, Szymon Majewski z Ciastkiem ze Schroniska w Korabiewicach Viva!, Janusz Chabior z Korą i Korkiem ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach i Rafał Królikowski z Sabiną ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt CANIS w Kruszewie. To właśnie do tych placówek trafi dochód ze sprzedaży tegorocznych kalendarzy.

W tym roku powstały również kalendarze w wersji nabiurkowej. Są nie tylko mniejsze, ale również tańsze od swoich większych braci, bo kosztują jedynie 15,99 zł. Mogą być, na przykład, dodatkiem do mikołajkowego prezentu dla jakiegoś zwierzoluba. Nabiurkowe kalendarze będą dostępne do końca listopada, tylko w stacjonarnych drogeriach Rossmann.

