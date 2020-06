Rossmann szykuje otwarciową ofensywę, ale to nie koniec zmian

Rossmann planuje w tym roku uruchomić 100 nowych drogerii, a do już istniejących salonów wprowadza nowe rozwiązania. Co nowego pojawi się w sieci - zapytaliśmy "u źródła".

Obecnie sieć Rossmann liczy 1460 sklepów - wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Jak poinformowała PropertyNews.pl Agata Nowakowska, rzecznik Rossmann SDP, firma w tym roku planuje otworzyć ok. 100 nowych drogerii.

To jednak nie koniec planów firmy co do rozwoju sieci - Rossmann chce również dostosować sklepy do oczekiwań klientów.

- Zakupy mają być przyjemnością – stąd pomysł na testowanie, wąchanie itd. 250 produktów naszej marki Manufaktura Piękna. Chcemy inspirować klientów – dlatego w ofercie pojawiły się nowe marki makijażowe, znane dotąd z Instagrama, adresowane szczególnie do młodszych klientek, które poszukują własnego stylu, chcą eksperymentować z wizerunkiem - mówi Agata Nowakowska. - Nasi klienci oczekują, że zaoferujemy im wyselekcjonowane produkty, zgodne ze światowymi trendami. Stąd szeroka oferta produktów z naturalnymi składnikami, z mniejszych manufaktur, kosmetyków wegańskich, waterless – jak szampony w kostkach.

Przeczytaj również: Rossmann robi krok w przyszłość

Na razie Rossmann testuje nowe rozwiązania w zmodernizowanej drogerii w Łodzi. - Te, które się sprawdzą będą stopniowo wprowadzane w innych dużych sklepach - mówi Agata Nowakowska. - Kolejną nowością, mającą usprawnić zakupy jest nowa funkcja w aplikacji Rossmann PL pozwalająca tworzyć listy zakupowe do których Rossmann przydziela indywidualne rabaty.

Z aplikacji Rossmann korzysta obecnie ponad 7 mln użytkowników.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient