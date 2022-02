Rossmann w Galerii Rumia będzie większy i na dłużej

Zmiana lokalizacji w Galerii będzie także okazją do przebudowy i unowocześnienia salonu, dzięki czemu klienci już niebawem będą mogli odwiedzać zupełnie nowy salon Rossmann w odświeżonej formie.

Planowane otwarcie drogerii Rossmann w nowej lokalizacji zaplanowano na 5 marca.

Galeria Rumia to obiekt w sercu miasta, zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu – dogodnym zarówno dla podróżujących samochodem, jak i komunikacją miejską. Powierzchnia najmu to ponad 16 800 mkw. Do dyspozycji klientów jest przestronny, zadaszony parking, który pomieści 460 samochodów. Na trzech poziomach znajduje się 90 lokali, przeznaczonych na sklepy oraz punkty usługowe. Wśród głównych najemców znajdziemy m.in.: Biedronkę, Cropp, House, Monnari, KIK, Pepco, Empik, NEONET, klub fitness Calypso, multipleks kinowy Multikino czy drogerię Rossmann.