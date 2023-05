Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała powiększa swoją ofertę w segmencie zdrowia i urody.

Od 5 maja klienci obiektu mogą robić zakupy w drogerii Rossmann, która zajęła przestronny lokal o powierzchni 344 mkw.

Za współpracę z najemcami oraz zarządzenie Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała odpowiada zespół Nhood Polska.

Jego właścicielem jest Ceetrus Polska.

Pierwsze półrocze w działalności zespołu komercjalizacji Nhood Polska – który odpowiada za współpracę z najemcami w Centrach Handlowych Auchan, Galerii Bronowice i Galerii Łomianki – upływa pod znakiem rozwoju współpracy z międzynarodowymi markami. Wiele znanych brandów z powodzeniem prowadzi już działalność w obiektach zarządzanych przez Nhood Polska i podejmuje decyzję o wejściu do kolejnych centów znajdujących się w portfolio firmy. Do marek, które zdecydowały się na taki krok biznesowy należy Rossmann. Na początku maja drogeria Rossmann została otwarta w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.

Dzięki obecności marki Rossmann Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała wzbogaci swoją ofertę w segmencie zdrowia i urody. W drogerii Rossmann, która zajęła lokal o powierzchni 344 mkw., klienci mogą znaleźć artykuły z wielu kategorii, m.in. produkty do pielęgnacji ciała, włosów i twarzy, kosmetyki kolorowe, artykuły higieniczne, produkty do prania i utrzymania czystości w domu. W ofercie znajduje się również bogaty wybór artykułów dla dzieci w różnym wieku oraz żywność. W drogerii Rossmann można zakupić wiele pomysłowych zestawów upominkowych, ozdoby do domu oraz ofertę sezonową.

Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała przez wiele lat obecności na rynku zaskarbiło sobie duże grono lojalnych klientów. Dokładamy starań, by oferta obiektu jak najlepiej odpowiadała na oczekiwania klientów, a ci podczas jednej wizyty mogli zrobić zakupy dla całej rodziny. Dlatego cieszymy się, że do grona naszych klientów dołączyła marka Rossmann, która wzbogaci ofertę centrum w segmencie zdrowia i urody – mówi Aleksandra Złotek, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Bielsko-Biała.

Rossmann jest kluczową marką na rynku drogeryjnym w Polsce, a zakupy w jej drogeriach robi 945 tys. Polaków dziennie. W całej Polsce działa ponad 1,7 tys. sklepów sieci, a spółka zatrudnia 17,1 tys. pracowników. Oferuje swoim klientom 21 tys. produktów i wprowadza 7 tys. nowości rocznie.

Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała działa na rynku obiektów handlowych od blisko dwóch dekad i zgromadziło szeroką grupę lojalnych klientów doceniających ofertę obiektu, którą tworzy blisko 50 sklepów i punktów usługowych. Centrum Handlowe Auchan Bielsko-Biała regularnie zaprasza klientów do udziału w bezpłatnych wydarzeniach edukacyjnych, warsztatach i animacjach adresowanych do osób w różnym wieku oraz współorganizuje akcje społeczne i charytatywne.

Właścicielem obiektu jest Ceetrus Polska, a za zarządzanie, eksploatację i komercjalizację odpowiada zespół Nhood Polska.

