Grono najemców Centrum Handlowego Auchan Bielany powiększyło się o markę Rossmann. Od 20 grudnia klienci mogą robić zakupy w nowym salonie drogerii.

Rossmann zajął lokal o powierzchni ponad 514 mkw.

Za komercjalizację Centrum Handlowego Auchan Bielany odpowiada zespół Nhood Polska,.

Właścicielem obiektu jest Ceetrus Polska.

Centrum Handlowe Auchan Bielany, które jest miejscem zakupów chętnie wybieranym przez mieszkańców Dolnego Śląska, powiększyło swoją ofertę handlową w segmencie zdrowia i urody. Tuż przed świętami, 20 grudnia, w obiekcie swój salon otworzyła marka Rossmann.

W drogerii Rossmann, która zajęła lokal o powierzchni ponad 514 mkw., klienci mogą znaleźć artykuły z wielu kategorii, m.in. produkty do pielęgnacji ciała, włosów i twarzy, kosmetyki kolorowe, artykuły higieniczne, produkty do prania i utrzymania czystości w domu. W ofercie znajduje się również bogaty wybór artykułów dla dzieci w różnym wieku oraz żywność. W okresie świątecznym w drogerii Rossmann można zakupić wiele świątecznych zestawów upominkowych, ozdoby do domu i produkty do pakowania prezentów.

Zależy nam na tym, by oferta dostępna w Centrum Handlowym Auchan Bielany była jak najbardziej zróżnicowana i szeroka, tak aby klienci podczas jednej wizyty mogli zrobić wygodne zakupy dla rodziny i domu. Dlatego cieszę się, że marka Rossmann wybrała nasz obiekt na kolejną lokalizację swojej drogerii – mówi Karina Slawik-Koźlik, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Bielany.

Rossmann jest kluczową marką na rynku drogeryjnym w Polsce, a zakupy w drogeriach należących do sieci robi 907 tys. Polaków rocznie. W całej Polsce działa ponad 1,6 tys. sklepów sieci, a spółka zatrudnia 16,9 tys. pracowników. Oferuje swoim klientom 21 tys. produktów i wprowadza 7 tys. nowości rocznie.

Centrum Handlowe Auchan Bielany ze znakiem jakości Oshopping działa na dolnośląskim rynku obiektów handlowych od blisko dwóch dekad i zgromadziło szeroką grupę lojalnych klientów doceniających ofertę obiektu, którą tworzy blisko 80 sklepów i punktów usługowych. Centrum Handlowe Auchan Bielany regularnie zaprasza klientów do udziału w wydarzeniach edukacyjnych, warsztatach i animacjach adresowanych do osób w różnym wieku oraz współorganizuje akcje społeczne i charytatywne.

Właścicielem obiektu jest Ceetrus Polska, a za zarządzanie, eksploatację i komercjalizację odpowiada zespół Nhood Polska.

