Gazetka promocyjna Rossmanna okazała się najlepszą publikacją tego typu wśród wszystkich oferowanych przez sieci drogeryjne.

Sukces Rossmanna to wynik trzeciej edycji programu branżowego Blix Awards, w którym analizowane są opinie Polaków. Głosy blisko 120 tys. osób zdecydowały, które sklepy w poszczególnych formatach mają najbardziej przejrzyste i estetyczne publikacje z promocjami, a także najlepiej sprofilowane pod oczekiwania i potrzeby konsumenckie.

Tegoroczna edycja Blix Awards oceniła aktywność 84 sieci handlowych. Blisko 120 tys. osób podzieliło się ponad 4 mln spostrzeżeń odpowiadając na pytania o to, które gazetki są najbardziej przejrzyste pod względem graficznym i estetycznym, a także najlepiej sprofilowane w kwestii bieżących oczekiwań oraz potrzeb konsumentów.

Wśród drogerii zwyciężył Rossmann. Jak mówi Jakub Jankowski, starszy specjalista ds. Public Relations ze zwycięskiej sieci, Rossmannowi zależy na tym, aby gazetki były czytelne i przejrzyste, po to by konsumenci z łatwością mogli znaleźć w nich to, czego szukają – jakościowe produkty w korzystnych cenach.

Wśród dyskontów tytuł gazetki roku przypadł sieci Lidl Polska. Wśród supermarketów zwyciężyła sieć Auchan Supermarket. Z kolei w grupie hipermarketów wygrał Kaufland, a Żabka zwyciężyła w grupie convenience. Natomiast w kategorii dom i ogród statuetka powędrowała do Pepco.

Oprócz nagród głównych organizatorzy zdecydowali o przyznaniu specjalnych wyróżnień dwóm sieciom handlowym. W grupie supermarketów została doceniona Stokrotka. W grupie dom i ogród wyróżnienie otrzymała sieć Jysk.

