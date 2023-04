Designerska i funkcjonalna przestrzeń Strefy ROSSwoju powstała na terenie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Fundatorem coworkingu na uczelni jest Rossmann.

Współpraca Rossmanna z łódzkimi uczelniami wyższymi trwa od 2019 roku.

Obejmuje wspólne projekty badawcze, płatne staże i stypendia, a oprócz tego sfinansowanie stref coworkingowych.

Pierwsza strefa coworkingowa działa w bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego już od stycznia 2021 roku. Tę, stworzoną z myślą o Politechnice Łódzkiej, otwarto 4 kwietnia.

– Udało się nam zaaranżować prawie 50 metrów przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni przeznaczonej do wspólnej nauki i pracy, wzajemnego inspirowania się, ale też spotkań towarzyskich czy relaksu. Zależy nam na tym, by studenci czuli się na uczelni komfortowo, mieli miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania – mówi Ilona Perużyńska-Zych, dyrektorka Działu Personalnego w Rossmannie.

Jesteśmy łódzką firmą i myślimy, że wśród obecnych absolwentów tutejszych uczelni są nasi przyszli pracownicy. Chcemy zadbać o ich dobrostan już na tym etapie - dodaje Ilona Perużyńska-Zych.

W przestrzeni, mimo jej niewielkich rozmiarów udało się wydzielić kilka odrębnych miejsc, każde o innym przeznaczeniu. Jest stół na stelażu wykonany z żebrowanych prętów zbrojeniowych z blatem ze szkła hartowanego – idealny do pracy przy laptopie. Fotele przy kawowych stolikach dają okazję do rozmów tylko we dwoje albo po prostu do chwili relaksu. Po środku sali znajdują się natomiast większe okrągłe stoły dla kilku osób – w sam raz by zagrać w planszówkę czy omówić wspólny projekt. Jedną ze ścian sali pokryto farbą tablicową więc studenci mogą pisać po niej kredą.

Jest także ekran, rzutnik oraz dodatkowe krzesła ukryte w siedziskach pod ścianą na sytuacje, gdy w sali będą się odbywały zajęcia, warsztaty czy inne wydarzenia. Dwa zdalnie sterowane monitory będą też pełnić rolę kanału komunikacji Rossmanna ze studentami. Już teraz wyświetlają się na nich oferty pracy, płatnych staży czy informacje o przedsięwzięciach organizowanych przez firmę dla studentów.

Wspólne działania z dużymi firmami, zwłaszcza łódzkimi, to ważny element funkcjonowania naszej uczelni. Pokazujemy studentom możliwości rozwoju, zachęcamy do wyboru najlepszej dla nich ścieżki kariery, umożliwiamy regularne kontakty z biznesem – mówi rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik

- Z drugiej strony wysyłamy firmom sygnał: kształcimy tu waszych przyszłych pracowników, przygotowujemy ich do tego, by zmieniali wasze organizacje na nowocześniejsze i udoskonalali je, służąc świeżym, ale fachowym spojrzeniem. Jestem przekonany, że każda ze stron dostrzega w tej współpracy wiele korzyści, a jedną z nich jest niewątpliwie otwarta właśnie nowoczesna strefa, która może być teraz naszą wizytówką - dodaje rektor PŁ.

