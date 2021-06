Rowerowy weeked z Centrum Handlowe Rondo

Centrum Handlowe Rondo zaprasza wszystkich właścicieli jednośladów na pełen atrakcji weekend rowerowy. W sobotę i niedzielę na terenie galerii będzie można skorzystać z usług bezpłatnego serwisu rowerowego oraz strefy „Pimp my bike”, w której każdy będzie mógł odświeżyć wygląd swojego roweru lub uatrakcyjnić go o nowe dodatki. To doskonały sposób, by spersonalizować swój jednoślad oraz dopasować go do swoich potrzeb i oczekiwań. Nowy wygląd roweru pozwoli nie tylko wyróżnić się w mieście, ale sprawi że jazda na nim będzie sprawiać jeszcze większą przyjemność. Serwis rowerowy oraz strefa „Pimp my bike” będą zlokalizowane na poziomie 1, w pobliżu perfumerii Sephora i Kwiaciarni Olivia. Stoiska będą czynne w godz. 11:00-19:00.

- W okolicy CH Rondo jest wiele tras rowerowych, z których bardzo często korzystają nasi klienci. W trosce o ich bezpieczeństwo postanowiliśmy zorganizować akcję, w ramach której mieszkańcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego roweru i zabezpieczyć go przed kradzieżą. Wierzymy, że wiele osób skorzysta z takiej możliwości, a także zachęci do udziału w akcji swoich znajomych i sąsiadów - mówi Magdalena Piechna, Head of Portfolio Management, Cromwell Property Group, właściciel Centrum Handlowego Rondo.

W sobotę odbędzie się również bezpłatne znakowanie jednośladów. To skuteczny sposób na odstraszenie złodziei oraz duże ułatwienie w poszukiwaniu roweru w przypadku jego zaginięcia. W celu zabezpieczenia jednośladu przed kradzieżą należy udać się do specjalnego stoiska wewnątrz centrum, w pobliżu wejścia do lokali KFC i Inmedio. Na miejscu wystarczy tylko okazać paragon za zakup roweru, a resztą zajmą się dzielnicowi z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie, którzy oznaczą jednoślad i wpiszą go do rejestru. Znakowanie rowerów będzie możliwe w godz. 12:00-17:00.