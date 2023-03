Wiosenny klimat zaczyna być odczuwalny w ofercie Lidl Polska, w której są już dostępne liczne, rowerowe akcesoria.

Wiosna to czas kiedy warto wybrać się na rower.

W ofercie sieci sklepów Lidl dostępne są gadżety dla profesjonalnych cyklistów i amatorów dwóch kółek.

Akcesoria rowerowe są dostępne w sklepach Lidl Polska do wyczerpania zapasów.

Zapach świeżych kwiatów, śpiew ptaków i pierwsze, ciepłe promienie słońca – wraz z nadchodzącą wiosną zaczyna się sezon na rowerowe wycieczki oraz wypady za miasto. Wiosna to czas, gdy w końcu możemy zapomnieć o ubieraniu się „na cebulkę” i wieczorach spędzanych pod kocem. Zamiast tego warto skorzystać z dłuższych dni i wybrać się na… rower!

Czas na rower z Lidlem. Fot. Mat. pras.

W sklepach Lidl Polska dostępne są już gadżety dla profesjonalnych cyklistów i amatorów dwóch kółek. Tych w Polsce nie brakuje! W końcu rower to nie tylko tani i ekologiczny środek transportu. To przede wszystkim sposób na aktywne, jak również przyjemne spędzanie czasu. Dlatego sieć Lidl Polska przygotowała wyjątkową ofertę, obejmującą m.in. akcesoria przeznaczone do serwisowania roweru.

Przed wyruszeniem na rowerową wyprawę, trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni strój. Powinien zapewniać wygodę i chronić m.in. przed wiatrem. A co z osobami, które jeszcze nie mają własnego roweru? W sklepie internetowym lidl.pl znajdą dwa modele.

Akcesoria rowerowe są dostępne w sklepach Lidl Polska aż do wyczerpania zapasów. Więcej informacji znajduje się na stronie lidl.pl.

