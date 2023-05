Homepark Janki, należący do Funduszu Pradera European Retail Parks, powiększa swoją ofertę o nowy sklep z rowerami elektrycznymi marki ENGWE.

Rowery elektryczne stają się zupełnie nową kategorią produktową, wzbudzającą zainteresowanie Klientów.

ENGWE, jedna z dynamicznie rozwijających się na tym rynku marek, w pierwszej połowie maja otworzyła swój pierwszy w Polsce sklep w Homepark Janki.

Sklep ma powierzchnię 108 mkw.

Firma Engwe Intelligent Technology Co., Ltd. została założona w 2014. Jest jednym z liderów w tej branży. Wszystkie modele rowerów elektrycznych tej marki tworzone są przez jej własny zespół produkcyjny wspierany przez centrum badawczo rozwojowe. Engwe ma 3 centra produkcyjne w Chinach o łącznej powierzchni 100 000 m kw. Pozwala to na produkcję nawet 50 000 e-rowerów miesięcznie. Produkty Engwe trafiły już do ponad 40 krajów i regionów na całym świecie, pomagając ponad 500 000 klientom znaleźć radość z jazdy.

Engwe ma 3 centra produkcyjne w Chinach. Fot. Mat. pras.

Homepark Janki oferuje swoim Klientom bardzo szerokie portfolio kategorii produktowych. Rowery elektryczne są w tej chwili jedną z dynamicznie rozwijających się branż, nastawioną na innowacje, dającą nowe możliwości, nie tylko jeśli chodzi o relaks i wypoczynek. To także element nowych rozwiązań komunikacyjnych, ułatwiających życie w dużej aglomeracji. Jestem przekonana, że ta oferta spotka się z zainteresowaniem Klientów i da im kolejny powód do odwiedzin Homepark Janki - komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Bez wątpienia rowery elektryczne stają się w Polsce coraz popularniejsze, co dodatkowo może wzmocnić fakt, że stajemy się bardziej świadomi ekologicznie i chcemy żyć w zdrowy i zrównoważony sposób. Na fali tego trendu rozwija się też portfolio najemców centrów handlowych - na otwarcie swoich sklepów stacjonarnych w galeriach decydują się przedstawiciele branż, którzy dotychczas działali głównie w branży e-commerce. Wejście do centrum handlowego pozwala tym firmom trafić do nowych grup klientów – komentuje Ada Budynek, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield.

ENGWE w Homepark Janki. Fot. Mat. pras.

Na otwarcie nowego sklepu marka ENGWE przygotowała konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci i młodzieży. Każdy odwiedzający sklep w dniu otwarcia mógł otrzymać specjalny rabat, nawet do tysiąca złotych, w zależności od wartości zamówienia. Klienci na miejscu mogli także skorzystać z jazdy testowej wybranymi modelami e-rowerów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl