Trwa przebudowa Galerii Wołomin. Dzięki modernizacjom klienci zyskają dostęp do większej oferty znanych marek. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na pierwszy kwartał 2024.

W nowej części parku handlowego, będącego częścią Galerii Wołomin, znajdą się dedykowane przestrzenie dla marek HalfPrice oraz Sinsay.

W ramach rozbudowy kilka znanych marek, w tym marki LPP takie jak: Cropp, House czy Reserved również powiększają swoje salony.

Niebawem do grona najemców dołączą również salon gier Pixel Games oraz stoisko z perfumami Aromatica.

Galeria Wołomin powiększy się o prawie 3 tys. mkw. do łącznej wielkości ok. 34 tys. GLA.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2024 r., chociaż pierwsze efekty będą widoczne już listopadzie br.

Tomasz Górski, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle. Fot. Mat. pras.

Trwa rozbudowa podwarszawskiej Galerii Wołomin. Jakich nowości mogą oczekiwać klienci obiektu?

Tomasz Górski, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle: Dzięki rozbudowie i modernizacji odwiedzający Galerię Wołomin zyskają dostęp do nowych poszerzonych ofert znanych marek, a najnowsze koncepty i formaty salonów i ich wielkość znacząco wpłyną na komfort zakupów.

Rozbudowa Galerii Wołomin. Fot. Mat. pras.

Lokalizacja Galerii Wołomin oraz potencjał lokalnego rynku przyciągają do Wołomina wiele marek. We współpracy z naszymi najemcami tworzymy rozwiązania, które wspierają rozwój ich konceptów i formatów sprzedażowych. W nowej części parku handlowego, będącego częścią Galerii Wołomin, tworzymy dedykowane przestrzenie dla HalfPrice oraz Sinsay.

HalfPrice będzie nowym brandem w mieście. Najbliższy salon tej marki zlokalizowany jest 30 km od Wołomina, dlatego dołączenie tej marki Grupy CCC do najemców naszego centrum, będzie dla mieszkańców Wołomina dużym udogodnieniem. Salon marki Sinsay znajduje się obecnie wśród najemców Galerii Wołomin. Po rozbudowie przeniesie się do nowego, znacznie większego lokalu, gdzie oprócz kolekcji damskich i męskich klienci zyskają dostęp do produktów związanych z dekoracją wnętrz. W ramach rozbudowy kilka znanych marek, w tym marki LPP takie jak: Cropp, House czy Reserved również powiększają swoje salony.

Rozbudowa Galerii Wołomin. Fot. Mat. pras.

Czy na czas rozbudowy wszystkie istniejące dotąd sklepy będą dostępne dla klientów?

Z rozbudową i modernizacją wiążą się czasowe zamknięcie kilku salonów. Martes Sport działał w obecnym salonie do połowy lipca. Ponownie otworzył się na większej przestrzeni w Parku Handlowym 28 lipca br. Reserved, House i Cropp – zamknęły się dla klientów pod koniec lipca. Lokale będę powiększane i modernizowane, aby ponownie otworzyć się listopadzie br.

Jakich nowych najemców zyska jeszcze Galeria Wołomin?

Poza wspomnianym salonem HalfPrice, który będzie jedynym w mieście, 29 sierpnia wystartowała Żabka. Niebawem do grona najemców dołączą również salon gier Pixel Games oraz stoisko z perfumami Aromatica.

Rozbudowa Galerii Wołomin. Fot. Mat. pras.

Jak wizualnie zmieni się galeria?

Nowa przestrzeń parku handlowego będzie nawiązywała do istniejącego stylu i rozwiązań architektonicznych. Prace związane z rozbudową trwają i dziś widać już pełną bryłę. Stopniowo uwalniany jest parking, a także realizowane prace związane z odtworzeniem chodników i sąsiadujących terenów.

Rozbudowa Galerii Wołomin. Fot. Mat. pras.

Jaką powierzchnię będzie mieć Galeria Wołomin po przebudowie?

Galeria Wołomin powiększy się o prawie 3 tys. mkw. do łącznej wielkości ok. 34 tys. GLA.

Czy przebudowie ulega tylko część handlowa, czy także rozrywkowa i gastronomiczna?

Rozbudowa dotyczy retail parku, w którym poza częścią stricte handlową zlokalizowane są również strefy jak np. Sala Zabaw Fikołki czy salon gier.

Jaki jest termin zakończenia inwestycji?

Proces rozbudowy i modernizacji przebiega zgodnie z planem. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2024. Pierwsze efekty będą widoczne już listopadzie.

