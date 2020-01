Rozbudowa Gemini Park Tychy wchodzi w fazę planowania. Jak centrum podsumowuje rok?

W 2019 roku Gemini Park Tychy znalazło się w centrum zainteresowania wielu polskich i zagranicznych marek. W efekcie, galeria nie tylko rozwinęła i poszerzyła swoją ofertę, zwłaszcza w strategicznych segmentach mody, "home" czy gastronomii, ale przede wszystkim zróżnicowała tenant-mix, wprowadzając do niego wiele unikalnych marek.

I tak mijający rok przyniósł centrum handlowemu aż 11 nowych najemców, którzy w sumie wynajęli aż 4,5 tys. m kw. GLA. Tym samym obiekt jest już skomercjalizowany w ponad 98%. Co ciekawe, od samego otwarcia w marcu 2018 roku oferta galerii wzbogaciła się już o 26 marek i liczy dziś blisko 130 sklepów, punktów usługowych i restauracji.

- W Gemini Park wciąż możemy obserwować efekt udanego debiutu rynkowego. Sprawia to, że powierzchnia galerii cieszy się stałym, dużym zainteresowaniem na rynku i to zarówno wśród dużych, międzynarodowych graczy, jak również wśród polskich marek. Dowodem na to jest 2019 rok, który kończymy z jeszcze bogatszym tenant-mix'em, kolejnymi negocjacjami w toku oraz ambitnymi planami rozwoju - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzająca Gemini Holding.

I faktycznie, 2019 rok przyniósł Gemini Park sporo nowości w ofercie. Rok rozpoczęto od otwarcia największego w Tychach salonu NC+ (37 m kw.). Przełom wiosny i lata przyniósł z kolei wysyp nowości. Marka Carry wynajęła lokal mający 1,5 tys. m kw., a Top Secret 180 m kw. Zyskał też segment wyposażenia wnętrz- tutaj nowością był mający 587 m kw. salon Konsimo oraz mający 195 m kw. sklep marki DlaSpania.

Lato zapoczątkował lokalny debiut brytyjskiej sieci sklepów Dealz, która zajęła 570 m kw. Nowością była także cukiernia Wisienka na Torcie oraz mający 84 m kw. salon z bielizną Esotiq. Przełom lata i jesieni przyniósł z kolei otwarcie pierwszego w galerii sklepu z winami Fine Wine oraz siódmej restauracji - Mihiderki (75 m kw.).

Koniec października br. roku zaowocował natomiast otwarciem w retail parku tyskiej galerii. Nowym najemcą został second hand VIVE Profit zajmując ponad 1,1 tys. m kw. To pierwszy sklep w tym centrum handlowym, który promuje popularną chociażby w USA ideę thriftingu oraz zero waste. Początek grudnia z kolei to otwarcie salonu kosmetycznego Kontigo. Marka zajęła 100 m kw. Wśród otwarć z 2019 aż 4 to lokalne debiuty. Co przyciąga dziś marki?

