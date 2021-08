Rozbudowa na finiszu. Otwarciowy boom w Focus Mall

Rozbudowa Focus Mall w Zielonej Górze dobiega końca, a razem z nią komercjalizacja przestrzeni handlowej.

Pierwsze lokale w nowej części obiektu otworzą się już na przełomie sierpnia i września.

Wśród nowych najemców znajdą się marki odzieżowe, obuwnicze i kosmetyczne, rozszerzona zostanie także oferta usługowa.

Focus Mall Zielona Góra to nowoczesne centrum handlowo-usługowe wybudowane w 2008 roku na postindustrialnych terenach dawnej Fabryki Wełny, mieszczące ok. 100 sklepów i butików oraz 9-salowe kino. Trwająca od 2018 r. modernizacja to ambitny projekt zwiększający powierzchnię GLA obiektu o ponad 50 proc. Na dodatkowych 15 tys. mkw. powierzchni sprzedażowej znajdzie się ok. 70 lokali handlowo-usługowych o zróżnicowanym metrażu i przeznaczeniu oraz przestronna strefa food court. Nowo otwarte strefy parkingowe zwiększają pulę o 500 miejsc postojowych – finalnie wszystkie parkingi Focus Mall zmieszczą ponad 1400 samochodów.

Ostatni weekend sierpnia (29 sierpnia jest niedzielą handlową) to pierwsze dni otwarcia nowych najemców. W galerii pojawią się zarówno marki, które zniknęły z Focus Mall na okres rozbudowy, jak i takie, które do tej pory nie były w niej obecne. Ponadto część funkcjonujących już najemców zdecydowała się na przeniesienie do lokali w nowej części obiektu! Jakie marki pojawiły się w ostatnim czasie w Focus Mall i jakich otwarć klienci mogą spodziewać się w kolejnych miesiącach?

Focus na modę

Bogatą i różnorodną ofertę modową tworzy ponad 50 sklepów z odzieżą, dodatkami i akcesoriami oraz obuwiem. W nowej części Focus Mall klienci znajdą wiele lubianych marek modowych. Grupa LPP skompletuje swoją ofertę: po kilkunastomiesięcznej nieobecności do galerii powróci House (939 mkw.), natomiast do nowego, bardziej przestronnego wnętrza przeprowadzi się marka MOHITO (607 mkw.).

Nowy, większy lokal EOBUWIE.PL zaaranżowany będzie w nowym koncepcie EOBUWIE.PL & MODIVO (472 mkw.), kompleksowo łączącym asortyment obuwniczy i odzieżowy. Dodatkowa przestrzeń pozwoli na wzbogacenie i jeszcze atrakcyjniejszą prezentację ich oferty. Nowy lokal zajmie salon obuwniczy CCC (728 mkw.). W centrum otworzy się również zyskująca popularność sieć segmentu off-price – HalfPrice.