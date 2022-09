Sonata Park mieści się przy ulicy Warszawskiej 119 w liczącym ponad 34 000 mieszkańców Sochaczewie. Jego dogodna lokalizacja – w pobliżu zjazdu z autostrady A2 – w połączeniu z ciekawą ofertą handlową oraz nowoczesną koncepcją czynią go popularnym, lubianym i docenianym punktem na mapie handlowej Sochaczewa.

Na obecnych 6 000 mkw. GLA w Sonata Park prosperują m.in. najpopularniejsze sklepy branży odzieżowej, kosmetycznej i dziecięcej, a także salony usługowe NC+, Vision Express, Kolporter i Cukiernia – kawiarnia sieci Sowa. 5 000 mkw. powierzchni zostało zadedykowane hipermarketowi Carrefour, zrewitalizowanemu w I fazie rozbudowy i ulepszonemu o najnowsze oświetlenie LED, innowacyjny system chłodniczy oparty na technologii CO2 oraz meble chłodnicze najnowszej generacji.

Istniejąca tam galeria z hipermarketem Carrefour, czyli typowy obiekt handlowy II generacji, w 2014 roku zyskał nowoczesny wygląd i nową, atrakcyjną ofertę, w której nie zabrakło najpopularniejszych marek, takich jak m.in. H&M, Reserved, House, Cropp, Empik Carry czy Smyk. To specyficzne połączenie zyskało uznanie wśród najemców oraz klientów, dzięki czemu stało się najchętniej odwiedzaną destynacją handlową Sochaczewa i okolic dla osób, które do tej pory jeździły na zakupy do Łodzi lub Warszawy – mówi Ewa Karska, Dyrektor Galerii Handlowych w Carrefour Polska.