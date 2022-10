Centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy w Szczecinie zaprasza 8 października na spotkanie ze specjalistami, pt. „Rozmowy na dobry sen”.

W sobotę 8 października, szczecińskie Centrum Galaxy zaprasza na kolejne spotkanie ze specjalistami z centrum Psychoterapii i Coachingu „Synergia”. Tym razem będą to „Rozmowy na dobry sen”, podczas których będzie można sprawdzić jakość i ilość snu .

Podczas sobotnich „Rozmów” od 12.00 do 17.00 specjaliści z Synergii zbadają sen wg Ateńskiej Skali Bezsenności. Powiedzą także co to jest higiena snu i jak ją utrzymać. Pomogą sprawdzić, czy aby na pewno śpi się dobrze i spokojnie oraz czy sen zapewnia potrzebny odpoczynek.

Spotkanie odbędzie się na poziomie 0 naprzeciw salonu United Colors of Benetton w Centrum Galaxy w Szczecinie.

