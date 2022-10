Październik przypomina o profilaktyce raka piersi, o potrzebie badań i zapobieganiu chorobie. W tegoroczne działania włączyły się także centra Designer Outlet.

Październik pod wieloma względami jest wyjątkowy. Nazywany jest drugim najbardziej kobiecym miesiącem w roku, a wszystko za sprawą akcji z różową wstążką.

Każdego roku przypomina o profilaktyce raka piersi, o potrzebie badań i zapobieganiu chorobie.

W tegoroczne działania włączyły się także centra Designer Outlet, które każdego dnia odwiedza tysiące kobiet.

Pobudzanie świadomości raka piersi to ważny temat społeczny, który warto podnosić nie tylko w październiku, ale to właśnie w tym jesiennym miesiącu ma największy wydźwięk, a kobiety z większą uwagą przysłuchują się ważnym przekazom. Centra Designer Outlet Gdańsk, Designer Outlet Sosnowiec i Designer Outlet Warszawa także dołączyły do tego silnego głosu skierowanego do pań w różnym wieku, swoich klientek. W tym roku czynnie zachęcają do badań profilaktycznych, przypominają o tym, że warto dbać o swoje zdrowie i „dmuchać na zimne”.

W centrach na nośnikach informacyjnych pojawiły się plakaty, na lustrach różowe nalepki pobudzające świadomość profilaktyki raka piersi. Obiekty nawiązały współpracę z fundacją Spa For Cancer, która w wyjątkowy sposób opiekuje się kobietami w trakcie leczenia oraz po doświadczeniu z nowotworem. Stawia na budowanie poczucia piękna, wartości i daje wsparcie tworząc wielką społeczność kobiet, które najlepiej rozumieją swoje emocje w trudnym czasie leczenia i powrotu do zdrowia. Aktywności fundacji stale organizowane dla jej podopiecznych są pozbawione pouczeń, nakazów i mentorskich tonów, ale za to pełne wzajemnej życzliwości zrozumienia w trakcie i po leczeniu. Fundację można wesprzeć podczas zakupów w Designer Outlet w październikowe soboty: 15, 22, 29.10, wrzucając do puszki dowolną kwotę. Ale to nie wszystko.

Fundacja wraz ze specjalistami onkologii przygotowała i wydała książkę, która jest przewodnikiem dla kobiet, które właśnie wyruszają w trudną podróż po własne zdrowie i piękno. Zawiera mnóstwo odpowiedzi na trudne pytania, przed którymi stają kobiety w obliczu tej choroby. Każde z naszych centrów zakupiło pulę, która przekazana zostanie dla pacjentek onkologicznych w wybranych placówkach w Gdańsku, Sosnowcu i w Warszawie – mówi Katarzyna Ciemińska, Centre Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

W przedostatnią sobotę miesiąca – 22 października w każdym z centrów Designer Outlet pojawi się mammobus, który będzie dostępny dla chętnych do badania klientek. – Badania są całkowicie bezpłatne, nie trzeba się umawiać i rejestrować – lekarz kwalifikujący jest na miejscu. Co ważne na badania zapraszamy panie od 35 roku życia. Bezpłatne badania mammograficzne dostępne będą w godzinach 10:00 – 18:00. Odbędą się w profesjonalnych, komfortowych warunkach – w mammobusach zaparkowanych przed centrum. Ekipa medyczna tego dnia może przebadać 100 pań, dlatego warto się spieszyć – wyjaśnia Ciemińska.

Październik obchodzony jest na świecie jako miesiąc świadomości raka piersi od 1985 roku. Jednak każdego roku warto przypominać o tym, że zdrowie zależy od nas samych, a wszelkie inicjatywy wspierające są i długo będą potrzebne i ważne. Szczególnie w miejscach, które są odwiedzane przez kobiety, takich jak centra handlowe.

