Rozpędzony rynek e-commerce w Polsce. Kolejny rekord na Empik Marketplace

Niewiele branż może pochwalić się tak dynamicznym rozwojem w dobie pandemii, jak rynek handlu internetowego. Zmiana nawyków zakupowych konsumentów i wyraźnie większa liczba internautów dokonujących zakupów online spowodowały, że segment e-handlu może w tym roku odpowiadać za niemal 3 proc. polskiego PKB. Jak wskazują eksperci, rodzimy rynek e-commerce charakteryzuje się najwyższą dynamiką w Europie i w 2020 roku ma wzrosnąć o ponad 30 proc. (do niemal 15 mld euro).

Po majowym sukcesie, gdy osiągnięto na niej milionowe zamówienie, Empik Marketplace przekroczył pierwszy milion dostępnych ofert sprzedażowych. Miesięcznie przybywa ich ok. 120 tysięcy, co stanowi sześciokrotnie szybszy wzrost niż w ubiegłym roku, gdy liczba ta plasowała się na poziomie ok. 20 tys. ofert miesięcznie.

– Rynek e-commerce w Polsce rośnie w tempie kilkukrotnie wyższym niż przewidywano jeszcze przed pandemią, a Empik.com jest jego ważną częścią. Nie zwalniamy tempa, nadal rozwijamy skalę biznesu, aby zapewnić klientom jeszcze większy wybór produktów, które teraz dzięki programom Empik Premium i Empik Premium Free mogą zamówić z darmową dostawą. Utrzymanie trzycyfrowej dynamiki wzrostu w zakresie przyrostu partnerów handlowych, ofert produktowych i poziomu sprzedaży we wszystkich kanałach – desktopie, mobile i w aplikacji – to nasz główny cel w najbliższym czasie – mówi Mirek Drab, Head of Marketplace w Empiku.

Co Polacy kupują w Internecie?

Kategorią, która notuje najbardziej dynamiczne wzrosty pod względem wartości sprzedaży na Empik Marketplace jest Sport. Klienci chętnie sięgają m.in. po rowery i akcesoria, hulajnogi, pojazdy elektryczne, sprzęt fitness, asortyment turystyczny czy elektronikę sportową. Dynamika wzrostu tego segmentu rok do roku wynosi aż 195%. Na drugim miejscu plasuje się kategoria AGD (+146% dynamiki wzrostu), obejmująca różnorodny wybór sprzętu domowego, asortyment wolnostojący i do zabudowy, a także ekspresy do kawy, oczyszczacze i nawilżacze powietrza czy mniejsze urządzenia do pielęgnacji.

Niewiele niższą dynamikę przyrostu sprzedaży wykazuje sekcja artykułów papierniczych (142%), takich jak tekstylia szkolno-biurowe, akcesoria DIY, farby, przybory malarskie i inne produkty wspierające kreatywność. Wzrost na poziomie 130% zanotowała zaś kategoria Zdrowie i Uroda, najliczniejsza na Empik Marketplace pod względem liczby produktów. Klienci znajdą w niej pełne portfolio produktów kosmetycznych – od pielęgnacji po kosmetyki kolorowe. Zabawki – w tym te wspierające naukę i kreatywny rozwój dzieci, a także puzzle, klocki czy gry planszowe – charakteryzuje +125% wzrostu dynamiki sprzedaży rok do roku. Natomiast Dom i Ogród – najchętniej wybierana kategoria ostatnich miesięcy i jedna z najliczniejszych na platformie – notuje wzrost o 98 proc.

1

2