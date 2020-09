Rozrywka będzie potrzebowała minimum dwóch lat na odbudowę

- Postawiliśmy na duże, atrakcyjne koncepty, które stały się destynacjami 7 dni w tygodniu. Poszerzyliśmy grupę docelową tworząc Centra Rozrywki Bajkowy Labirynt dla całych rodzin - mówi Robert Niewiński, prezes zarządu RO-AN. - Obecnie mamy do czynienia z bezprecedensowym eksperymentem społecznym na ogólnoświatową skalę, którego finału nie sposób dziś przewidzieć. Testowane są kolejne poziomy społecznej tolerancji. Widzimy, że klienci zmienili swoje nawyki.

Wielu z nich nie jest skłonna do korzystania z rozrywki i jest to, niestety, zjawisko globalne. Pytanie brzmi, czy ten trend uda się odwrócić?

- Mało kto potrafił przewidzieć, że świat może opanować coś tak niewielkiego na tak wielką skalę, coś, co spowoduje tak głębokie reakcje gospodarcze we wszystkich obszarach, głównie tych, które były tak bardzo w ostatnim czasie rozwijane, czyli związane ze sposobem spędzania wolnego czasu oraz rozrywką - mówi Robert Niewiński. - Okazuje się, że dotychczasowy model został przez konsumentów całkowicie odrzucony. Być może w jakimś kształcie nastąpi powrót do tej realnej formy rozrywki, jednak zależy to od wielu czynników, na które nikt z nas nie ma wpływu.

- O ile jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że jesienią nastąpi kumulacja covid-19 i corocznej grypy, co może spowodować dalsze trudności branży rozrywkowej, to nie możemy przewidzieć, jak zachowają się rządzący i jakie będą podejmowane decyzje - mówi prezes zarządu RO-AN. - Z wcześniejszych zapowiedzi, przekazanych naszej branży, przez Ministerstwo Rozwoju, możemy spodziewać się że „…nie będzie lockdownu gospodarczego, ale będzie społeczny…” Tym samym, nie możemy oczekiwać poprawy sytuacji w najbliższym czasie.

Nie udało się także uzyskać akceptacji rządu dla objęcia wsparciem branży rozrywkowej, podobnym choćby do programu dla turystyki.

- Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania w obszarze biznesowym, silne fundamenty naszej spółki, a przede wszystkim empatyczne podejście wielu wynajmujących, pozwolą nam ten niespodziewany kryzys przetrwać, mimo propozycji Ministerstwa Rozwoju, aby branża rozrywkowa dokonała przebranżowienia na szeroką skalę - mówi Robert Niewiński.

