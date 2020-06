Rozrywka nowej rzeczywistości w Galerii Młociny

Znoszenie kolejnych obostrzeń oraz zakazów z pewnością ucieszyło większość osób zmęczonych nieustannym siedzeniem w domowym zaciszu. Odetchnąć z ulgą mogą również wszyscy ci, którzy z utęsknieniem oczekiwali na otwarcia kin oraz kręgielni. Multikino oraz MK Bowling w Galerii Młociny na nowo wznowiły swoją działalność, a fani kinowych hitów oraz gry w kręgle mogą już wyruszyć na Bielany, by oderwać się od codzienności, obejrzeć ulubione filmy, a także zrelaksować w gronie najbliższych.

Według raportu przygotowanego dla Multikina nt. powrotu po pandemii wynika, że aż 78% badanych tęskni za seansami na wielkim ekranie, dlatego też jedna z najpopularniejszych sieci w Polsce jako pierwsza otwiera wybrane multipleksy. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów przyjemny i bezpieczny udział w projekcji filmów zapewni odpowiednio przygotowane zaplecze sanitarne, jak również zachowanie wszelkich norm ostrożności. Widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie premiery filmowe oraz produkcje, które znalazły się w repertuarze na początku 2020 roku, a także uwielbiane przez wszystkich hity kinowe ostatnich lat.

MK Bowling – najnowocześniejsza kręgielnia na Bielanach, również zadba o to, by miłośnicy rozrywki w gronie przyjaciół i rodziny mogli cieszyć się spokojną i bezpieczną grą, stosując się tym samym do wszystkich zaleceń oraz zasad bezpieczeństwa. Co więcej, zainteresowani mogą rozkoszować się dostępną na miejscu, prawdziwie włoską pizzą stworzoną z najlepszych składników.