Master Management Group wprowadza nowych najemców do Bramy Mazur w Ełku na powierzchnię blisko 750 mkw.

To debiutujący na Mazurach salon biżuteryjnej marki Apart.

Sklep Monnari z ofertą mody damskiej.

Także filia warszawskiej szkoły tańca Movement Studio.

- Witamy w Bramie Mazur zarówno dobrze nam znanych partnerów biznesowych jak i debiutantów, których oferta doskonale dopełni zróżnicowaną propozycję zakupową i rozrywkową tego wyjątkowego miejsca na handlowej mapie regionu. Nasze centrum odwiedza rocznie ponad 2 mln klientów, a to potencjał sprzedażowy, który dostrzegają przedstawiciele marek niemal wszystkich branż, chcący funkcjonować w docenianym przez mieszkańców i turystów oraz sprawnie zarządzanym obiekcie handlowym – mówi Anna Polak, Head of Leasing w Master Management Group.

Brama Mazur. Fot. Mat. pras.

Brama Mazur to pierwsze i jedyne wielofunkcyjne centrum handlowe w Ełku z szeroką ofertą marek lokalnych i międzynarodowych, wielkopowierzchniowym sklepem spożywczym, kinem, klubem fitness, a także ofertą restauracji i kawiarni.

Apart w Bramie Mazur. Fot. Mat. pras.

Apart to marka od blisko pięciu dekad obecna na polskim rynku i od lat to właśnie do niej należy pozycja lidera w branży jubilerskiej. W galerii Brama Mazur zajęła powierzchnię 102 mkw.

- Mimo, iż APART posiada w województwie warmińsko-mazurskim cztery salony, to żaden z nich nie znajduje się na obszarze Mazur. Mazury to swoista terra incognita dla naszej marki, choć oczywiście doskonale zbadaliśmy potencjał tego miejsca. Ełk jako największe mazurskie miasto i stolica powiatu, jest bardzo dobrym wyborem dla wprowadzenia stacjonarnego kanału sprzedaży, zanim podejmiemy decyzję o ewentualnej ekspansji w innych, ważnych dla regionu miejscowościach. Bardzo pozytywnie oceniamy też potencjał samej Bramy Mazur – mówi Łukasz Połczyński, Expansion Manager APART.

Apart w Bramie Mazur. Fot. Mat. pras.

Apart oferuje szeroki asortyment zarówno biżuterii, jak i zegarków. Marka słynie z największego na rynku wyboru wzorów z diamentami, a także zdobionych takimi kamieniami, jak szafiry, tanzanity czy perły. Obok klasyki, marka oferuje także biżuterię casualową oraz nawiązującą do aktualnych trendów. Salony marki prezentują też szeroką ofertę zegarków dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Kolejną nowością w pasażach handlowych Bramy Mazur jest marka Monnari, która uzupełniła ofertę modową centrum. Na powierzchni ponad 400 mkw. można kupić kolekcje odzieży damskiej dla kobiet ceniących elegancję i nowoczesność, formalną i mniej oficjalną, uzupełnioną akcesoriami.

W budynku B, wchodzącym w skład kompleksu handlowo-rozrywkowego Bramy Mazur, rozpoczęła działalność szkoła tańca Movement Dance Studio, znana już dobrze mieszkańcom Warszawy.

- Otwarcie szkoły tańca stanowi świetne uzupełnienie naszej oferty dla mieszkańców Ełku, wykraczającej poza tradycyjne doświadczenia zakupowe, zapewniając możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Movement Dance Studio dostarczy mieszkańcom wielu pozytywnych wrażeń. Dodatkowo udział w zajęciach tanecznych można doskonale połączyć z udanymi zakupami w Bramie Mazur - dodaje Wioleta Sobieraj, Senior Leasing Manager.

Mieszkańcy Ełku i okolicznych miejscowości zyskali okazję, by - jak piszą przedstawiciele Movement Dance Studio - w pięknej szkole tańca skorzystać z bogatej oferty instruktorów i stylów tanecznych. Do nowej szkoły przyjeżdżać będą instruktorzy z całej Polski, by uczyć i doskonalić umiejętności taneczne uczniów w każdej grupie wiekowej – od dzieci po seniorów, będących zarówno amatorami jak i zawodowcami. Szkoła jest połączona z galerią oszklonym korytarzem i zajmuje powierzchnię 241 mkw.

Brama Mazur to regionalne centrum handlowe, zlokalizowane w centrum zabytkowego układu urbanistycznego miasta. To kompleks łączący funkcje handlowe i rozrywkowe, z oryginalną architekturą - miejsce komfortowych zakupów popularnych marek lokalnych i międzynarodowych, a także spotkań mieszkańców, rozrywki i sportu. Oferta Bramy Mazur jest dostępna na 18 000 mkw.

Zarządcą obiektu jest Master Management Group.

