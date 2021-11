Rozszerzona rzeczywistość w centrach handlowych Atrium

Kolorowe Centrum Świata to interaktywna wystawa edukacyjna 3D, której uczestnicy mogą zobaczyć dzikie zwierzęta w przestrzeni galerii, a dodatkowo poznać szereg ciekawostek z ich życia.

Ekspozycja „Kolorowe Centrum Świata” jest dostępna w 10 centrach z portfolio Atrium w Polsce, w: Atrium Biała (Białystok), Atrium Copernicus (Toruń), Galerii Dominikańskiej (Wrocław), Focus Bydgoszcz, Atrium Molo (Szczecin), Atrium Mosty (Płock), Atrium Plejada (Bytom) oraz warszawskich obiektach: w Atrium Promenada, Atrium Reduta i Atrium Targówek.

Kolorowe Centrum Świata” jest alternatywą dla typowych eventów organizowanych przez galerie handlowe dla rodzin z dziećmi. Formuła, w jakiej odbywa się ekspozycja, zapewnia dystans społeczny, a tym samym komfort udziału.

Uczestnicy wystawy, po pobraniu aplikacji mobilnej „Kolorowe Centrum Świata” z GooglePlay lub Appstore, skanują kody QR rozlokowane w całej galerii handlowej, odnajdując kolejne ukryte w niej dzikie zwierzęta i poznając ich świat z bliska.

Udział w wystawie wymaga różnorodnych interakcji. Zwierzęta trzeba nie tylko znaleźć, ale również uwolnić z sieci lub nakarmić.

Aplikacja jest wyposażona w głos narratora (Klara), który prowadzi uczestników przez całą wystawę. Przewodniczka opowiada o znaczeniu kolorów w świecie zwierząt oraz zdradza nieznane ciekawostki z ich życia. Ekspozycji towarzyszą efekty dźwiękowe, co nadaje zabawie realnego wymiaru. Ta nietypowa podróż przez niezwykle barwny i pasjonujący świat dzikich zwierząt zapewnia niezapomniane, nowe doznania, a przy okazji wielkich emocji, dostarcza także potężną bazę wiedzy o zwierzętach i środowisku.

- Rzeczywistość pandemiczna przyniosła branży retail nowe wyzwania. Zabiegamy o uwagę klienta, szukając rozwiązań i technologii, które będą odpowiedzią na nowe priorytety klientów – bezpieczeństwo, dystans społeczny i higienę. Rozwiązania z użyciem kodów QR, technologii rozszerzonej rzeczywistości stanowią odpowiedź na obecne potrzeby zarówno w obszarze retail designu, visual merchandisingu, jak i rozrywki. Interaktywna wystawa 3D „Kolorowe Centrum Świata” to połączenie online i offline, zapewniające bezpieczną zabawę i edukację oraz nowe doświadczenia na miejscu, w naszych centrach – mówi Małgorzata Komarczuk Group Head of Marketing, Atrium European Real Estate i dodaje: To też nasza kolejna inicjatywa – po Atrium Game Zone – z myślą o młodych odbiorcach, dorastających w społeczeństwie w pełni scyfryzowanym, a tym samym oczekujących zupełnie innych form komunikacji marketingowej i budowania świadomości marki. Niedawno zakończony I turniej gamingowy online, realizowany przez nas w technologii Zoom, potwierdza potrzebę poszukiwania alternatywnych form dotarcia do osób z tzw. generacji Z, jaki i millennialsów.