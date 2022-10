Przez dwa najbliższe miesiące wybrane centra handlowe należące do Atrium staną się przestrzenią do realizacji tanecznego road show. Rusza Virtual Dancer 2022.

Energetyzująca zabawa, dziesiątki układów tanecznych do największych hitów muzycznych i do tego rytmiczna choreografia – to wszystko czeka na uczestników największego maratonu tanecznego.

Przez dwa najbliższe miesiące wybrane centra handlowe należące do Atrium staną się przestrzenią do realizacji tanecznego road show.

W sześciu obiektach spółki, w największych miastach w Polsce, rusza Virtual Dancer 2022, którego celem jest dostarczenie świeżych emocji wokół platform Just Dance i TikTok oraz pobudzenie całych rodzin do wspólnej zabawy i aktywnego spędzania czasu.

Taneczne rozgrywki, przy użyciu popularnej na całym świecie gry rytmicznej, odbywać się będą offline i online.

Virtual Dancer to taneczne road show, w ramach którego w największych miastach w Polsce odbywają się turnieje w oparciu o grę Just Dance, polegającą na jak najwierniejszym odwzorowaniu ruchów z teledysków popularnych piosenek. Już od 2009 roku ta forma rozrywki angażuje w zabawę kobiety i mężczyzn w każdym wieku na całym świecie. Centra Atrium, będące partnerem wydarzenia, udostępniają przestrzenie swoich galerii do ogólnopolskich rozgrywek w ramach festiwalu i wspierają promocję wydarzenia w swoich kanałach komunikacji. W event zaangażowane są warszawska Reduta, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Atrium Copernicus w Toruniu, CH Focus w Bydgoszczy, Atrium Molo w Szczecinie oraz Atrium Targówek w Warszawie.

Virtual Dancer to taneczne road show.

Jako właściciel obiektów handlowych zawsze chętnie partnerujemy różnym ciekawym przedsięwzięciom, aby zainteresować naszych klientów nowymi rozwiązaniami lub produktami na rynku. Nasze centra to świetne miejsca do interakcji między konsumentami a daną marką. Współpraca w ramach Virtual Dancer 2022 cieszy nas tym bardziej, iż jest to event wykorzystujący rozwiązania technologiczne, gaming i ruchową formę rozrywki, a to nasi klienci bardzo lubią. Widzimy, że odwiedzający nasze centra mają silną potrzebę aktywnego i osobistego uczestnictwa w wydarzeniach, dlatego chętnie wychodzimy im naprzeciw – mówi Małgorzata Komarczuk, Group Head of Marketing, Atrium European Real Estate.

Trasa tanecznego road show rozpoczęła się w Atrium Reduta, a każdy przystanek w kolejnym centrum to kilkudniowe wydarzenie, w ramach którego od wtorku do piątku staną małe strefy Virtual Dancer z kioskami tanecznymi i grą Just Dance, challengami i konkursami. Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe i pieniężne. Strefy weekendowe powiększone zostaną o scenę, a główną atrakcją będzie możliwość spotkania popularnych twórców z platformy Tik-Tok w strefie meet&greet oraz możliwość zrobienia sobie z nimi zdjęcia, nagrania wspólnego tik-toka, wzięcia autografu czy poznania ich bliżej w sesji Q&A.

W ramach eventu odbędą się taneczne mistrzostwa miast w realu oraz mistrzostwa Polski w warunkach wirtualnych. Rozgrywki offline wyłonią zwycięzców z sześciu największych miast, którzy następnie wezmą udział w weekendowych rywalizacjach z TikTok-owymi idolami. Część online to rywalizacja, w której udział może wziąć każdy, a wygrywa ten, kto zdobędzie największą ilość polubień społeczności na platformie TikTok.



Partnerem tytularnym wydarzenia jest marka Jogobella, a partnerem strategicznym producent gry Just Dance – Ubisoft.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl