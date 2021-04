Rozwój e-commerce, nowe formaty sklepów Wólczanki i zadawalające wyniki w I kwartale dla Grupy VRG

VRG wyszła z pandemii wzmocniona: stabilna finansowo, zwinniejsza, silniejsza i gotowa na dalszy wzrost – podaje Grupa w opublikowanym właśnie raporcie rocznym. COVID-19 przyspieszył wiele zmian w VRG, przyczyniając się do jej większej stabilności w długim terminie. Pomimo wprowadzanego dwukrotnie w pierwszym kwartale 2021 lockdownu sieci stacjonarnej, VRG ma za sobą zadowalający początek roku. Dobrze radzi sobie zwłaszcza w segmencie jubilerskim. Zarząd spółki zapowiada dalsze inwestycje w obsługę klientów w modelu omnichannel.

Ambicją zarządu jest poprawienie w perspektywie 2021 wyniku finansowego względem roku 2020.

- Wierzymy w dynamiczne odbicie polskiej gospodarki wraz z ograniczeniem efektu COVID-19. Przywrócenie w większym zakresie życia społeczno-gospodarczego to z naszej perspektywy potencjalny wzrost popytu na odzież i akcesoria – podkreśla Andrzej Jaworski, prezes zarządu VRG. - Liczymy, że będziemy mogli wrócić do normalnej działalności, nie zakłócanej restrykcjami epidemicznymi, w drugiej połowie 2021 roku. Będziemy gotowi, żeby być beneficjentami tego wzrostu – dodaje.

Dobry marzec, pomimo lockdownu

Przez większą cześć pierwszego kwartału 2021 grupa VRG prowadziła sprzedaż wyłącznie w kanale online, w związku z dwoma okresami administracyjnego ograniczenia działalności sklepów zlokalizowanych w centrach handlowych. Po sporych spadkach rok do roku sprzedaży w styczniu, grupa była w stanie wygenerować wzrost obrotów w lutym (kiedy działały oba kanały sprzedaży), ale co ważne również w marcu.

Pomimo postępującego lockdownu regionalnego i całkowitego zamknięcia galerii od 20. marca, miesiąc ten okazał się najlepszym w ramach kwartału (40 proc. wzrost sprzedaży i 5,7 p.p. wzrost marży rok do roku). Grupie udało się jeszcze przed zamknięciem sieci stacjonarnej z sukcesem wprowadzić do sprzedaży nowe kolekcje, co przyczyniło się do stabilizacji marży w kwartale. Mocniej rosła sprzedaż w segmencie jubilerskim, w którym dynamika sprzedaży detalicznej wyniosła niemal 16 proc.

Grupa nie zwalnia tempa w kanale online. Odpowiadał on pierwszym kwartale 2021 za aż 31,6 proc. sprzedaży. Przyczyniły się do tego m.in. wcześniejsze inwestycje w silniki i nowe funkcjonalności e-sklepów oraz coraz bardziej efektywna logistyka e-commerce.

