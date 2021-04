Rozwój e-commerce zmienia układ sił na rynku nieruchomości

Prognoza globalnej firmy badawczej eMarketer zakłada, że ​​handel elektroniczny w Chinach osiągnie w tym roku 52% całkowitej sprzedaży detalicznej. Jest to imponujący wzrost z 44,8% w 2020 roku i 1% w 2008 roku. Na drugim miejscu jest Korea Południowa z dużo niższym wynikiem na poziomie 28,9%. W Europie najbardziej rozwinięty rynek e-commerce ma Wielka Brytania, gdzie jego udział w całkowitej sprzedaży wynosi 28,3%, średnia dla Europy Zachodniej to 12,8%.

- W Polsce udział sprzedaży przez Internet przekroczy prawdopodobnie w tym roku 10 proc. - przewiduje Dorota Lachowska, Head of Market Research w Polish Properties. W roku 2020 jej udział wahał się od 5,6% w miesiącach przedpandemicznych do ponad 11% w miesiącach twardych ograniczeń (11,9% w kwietniu i 11,4% w listopadzie).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Równocześnie w czasie pandemii spada całkowita sprzedaż detaliczna, w ujęciu rocznym skurczyła się w Polsce o 3,1%. W 2020 roku wszystkie kategorie handlowe zanotowały spadki, nawet żywność, napoje i papierosy, których sprzedaż zmniejszyła się o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy spadek (15,9%) zanotowały oczywiście odzież i obuwie. Jedyną kategorią handlową, której sprzedaż wzrosła w ostatnim roku to meble, RTV i AGD (wzrost o 4,7%).

Jak wyjaśnia najnowsza publikacja Polish Properties, sprzedaż przez Internet będzie w Polsce dalej rosła, nie tylko z powodu pandemii, która zmusiła klientów do zakupów on-line, ale też dzięki dużej liczbie gospodarstw domowych podłączonych do sieci (w 2020 było to 90,4%, wzrost z 84,2% w roku 2018, GUS). W ostatnim roku obserwowaliśmy też duży wzrost liczby transakcji przy użyciu kart przeprowadzonych w Internecie, jak podaje NBP w samym trzecim kwartale 2020 zrealizowano 38 mln takich transakcji, o 4,4 mln więcej niż w drugim kwartale.

- Rozwój e-commerce odbywa się kosztem centrów handlowych, ale równocześnie doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe. Obecnie obserwujemy bezprecedensowy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych obiektami magazynowymi, a ich stopy zwrotu są porównywalne do najlepszych biurowców w centrum Warszawy – wyjaśnia Dorota Lachowska.

1

2