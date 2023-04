Mimo trudnej sytuacji na rynku oraz wysokiej inflacji właściciele marek Giacomo Conti i Sunset Suits w dalszym ciągu realizują działania oparte na rozwoju, a także optymalizacji sieci.

Sunset Suits to brand, który za sprawą właścicieli Giacomo Conti w ubiegłym roku powrócił na rodzimy rynek.

Obecnie trwają aktywne negocjacje i poszukiwania nowych lokalizacji, by jeszcze bardziej rozwinąć efektywność brandu Sunset Suits.

Optymalizacja procesów wewnątrzfirmowych przynosi widoczne efekty w postaci usprawnienia działań sprzedażowych w przestrzeni offline oraz online. Należą do nich między innymi skrupulatne badania i testy związane z doświadczeniami klienta, by lepiej poznać jego potrzeby, a także preferencje. Aktywne działania analityczne umożliwiają podejmowanie kluczowych decyzji w sposób przemyślany, a także reagowanie na zmienne nastroje klientów, związane z klimatem ekonomicznym na rynku.

Priorytetem dla polskiego brandu jest rozwój zarówno przestrzeni online, jak i offline. Wiąże się to bezpośrednio z optymalizacją sieci salonów Giacomo Conti oraz Sunset Suits. Celem jest umiejętne dobranie lokalizacji w sprzyjającym klientowi środowisku, dzięki której możliwe będzie efektywne funkcjonowanie salonu. Wygoda i przyjemne doświadczenia zakupowe jedne z najistotniejszych wyznaczników. Dlatego oprócz poszukiwań nowych lokalizacji, właściciele marek Giacomo Conti i Sunset Suits stawiają również na uruchamianie salonów obu brandów, w sprawdzonych galeriach, w których występuje już jedna z marek.

Sunset Suits to brand, który za sprawą właścicieli Giacomo Conti w ubiegłym roku powrócił na rodzimy rynek. Od zawsze odznaczał się ponadczasową elegancją, klasycznym designem, niezwykłą dbałością o szczegóły, bazująca na sztuce krawiectwa na najwyższym poziomie. Marka, która w swoje wyjątkowe kreacje ubrała już wiele pokoleń mężczyzn. To także idea łączenia tradycji i nowatorstwa dla panów oczekujących bezkompromisowej elegancji w każdej sytuacji.

Giacomo Conti od lat skutecznie łączy filozofię włoskiego designu z tradycją polskiego krawiectwa. W ten sposób jest w stanie trafić zarówno do fanów klasyki, jak i do miłośników nowoczesnego wzornictwa. Firma kieruje swoje produkty przede wszystkim do mężczyzn, którzy pragną ubrać się w stylizacje biznesowe, casualowe oraz ślubne. W najnowszej kolekcji dużą popularnością cieszą się eleganckie garnitury skrojone z najwyższej jakości włoskich dzianin, a także wyjątkowe kreacje ślubne, specjalnie dla Pana Młodego.

