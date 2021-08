RTV Euro AGD mocno stawia na cyfryzację sklepów stacjonarnych

Pandemiczny rok pozwolił Państwu na umocnienie pozycji. Gdzie upatrujecie źródeł swojego sukcesu?

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że był to bardzo wymagający rok. W połowie marca 2020 w związku z lockdownem z dnia na dzień zostaliśmy pozbawieni niemal całej sieci sklepów stacjonarnych, które były zamknięte łącznie 3,5 przez miesiąca w jednym roku. To sytuacja bezprecedensowa w 30-letniej historii firmy. Wówczas nikt nie wiedział, na ile sprzedaż online będzie w stanie skompensować brak sklepów stacjonarnych. Wiele firm podeszło do tej nowej sytuacji defensywnie, czekając na dalszy rozwój wypadków. My postanowiliśmy potraktować ją jako szansę, wykorzystać nasze atuty – od wielu lat rozwijaliśmy się w modelu omnichannel, sprzedaż realizowaliśmy nie tylko przez sieć sklepów tradycyjnych, ale również online i przez nasze Contact Center. Mieliśmy bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę logistyczną – począwszy od jednego z największych w Europie parków logistycznych, poprzez własną flotę transportową i szeroką sieć dostaw do blisko 30 tys. różnych punktów odbioru. Wdrożyliśmy szybkie zmiany w naszych planach marketingowych. Gdy firmy ograniczały wydatki reklamowe w związku z niepewną sytuacją na rynku, my wręcz odwrotnie – postawiliśmy na mocną komunikację z klientem, na reklamę telewizyjną i online. Nasi klienci inaczej niż dotychczas spędzali czas, inaczej więc korzystali z mediów. Natychmiast na to zareagowaliśmy, aby być w stałej konwersacji z konsumentami, przypominając im, że mimo zamkniętych sklepów mamy prężnie działający e-commerce i możliwość zamówień przez telefon.

