RTV Euro AGD, wieloletni najemca centrów handlowych Nowe Czyżyny w Krakowie i Nowe Bielawy w Toruniu , podjął decyzję o przedłużeniu umów najmu na kolejne lata.

RTV Euro AGD to jeden z kluczowych najemców w Nowych Czyżynach i Nowych Bielawach.

Popularna sieć sklepów przedłużyła umowy najmu i nadal zajmować będzie swoje dotychczasowe lokale.

– RTV Euro AGD zarówno w Krakowie, jak i w Toruniu jest fundamentem oferty w segmencie RTV i AGD. To także sklep, który działa mocno profootfallowo, lokując się w topie najchętniej wybieranych destynacji w Nowych Czyżynach i Nowych Bielawach – mówi Karolina Nitowska, Leasing Director w Greenman Poland.

– Dlatego cieszy nas decyzja marki, która zdecydowała się na prolongaty w obu obiektach. Dzięki niej nasze oferty handlowe pozostają kompletne i kompaktowe, zapewniając klientom dostęp do najszerszej na rynku oferty sprzętów AGD i RTV – dodaje.

Ma to ogromne znaczenie z uwagi na model centrów convenience, jaki od kilku lat rozwijany jest w Nowych Bielawach i Nowych Czyżynach.

Oba centra wykraczają nieco poza tradycyjne pojmowany format convenience. Klienci mogą znaleźć w nich ogrom marek, ale także ofertę, która się dopełnia, gwarantując udane zakupy – mówi Karolina Nitowska.

– Obecność RTV Euro AGD jest w tym przypadku niezwykle istotna. Jak pokazały nam zeszłoroczne badania, popularność tego sklepu znacząco wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Obok Carrefour, Rossmann i CCC jest to obecnie najczęściej odwiedzany sklep w tenant-mixie Nowych Czyżyn i Nowych Bielaw. Dla wielu kupujących jest to też destynacja docelowa – dodaje.

Tej popularności sprzyja wiele czynników. Przede wszystkim Nowe Czyżyny i Nowe Bielawy ulokowane są w sąsiedztwie dużych osiedli, ale także nowych inwestycji mieszkaniowych. Dla wielu osób, w tym rodzin, które mieszkają w pierwszej i drugiej strefie zasięgu, jest to wiec sklep pierwszego wyboru na m.in. na zakupy sprzętu gospodarstwa domowego.

Po drugie, centra z Krakowa i Torunia zapewniają dostęp do wielu marek, które są komplementarne. Dzięki temu osoby urządzające się, mogą tu znaleźć niezbędną ofertę, która obejmuje m.in. sklep budowlany, sklepy z meblami i dodatkami do domu, a także AGD i elektronikę. Ale chłonny rynek to nie jedyne, co skłoniło najemcę do prolongaty, zauważa przedstawicielka leasingu.

– Centra w Krakowie i Toruniu mają dziś mocną lokalną pozycję, którą zapewnia im zróżnicowany tenant-mix. Oba obiekty przeszły też modernizację, a Nowe Bielawy sfinalizowały właśnie rozbudowę, w efekcie której powstały aż 2 nowe parki handlowe. Tworzy to marce takiej jak RTV Euro AGD atrakcyjne otoczenie, które przyciąga klienta i zachęca do codziennych zakupów – mówi Karolina Nitowska.

