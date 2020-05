Ruszą kina, kluby fitness czy siłownie. Kolejny etap odmrażania gospodarki

"Od soboty zdejmujemy ograniczenia w handlu - to ważny dzień dla wszystkich handlowców. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób w zależności od powierzchni w sklepu" - zapowiedział premier.

Poinformował także, że podobne ograniczenia przestają od soboty obowiązywać w gastronomii, ale zaznaczył, że nadal będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych w mniejszych sklepach i gastronomii przy doprowadzeniu do stołu lub wyjściu do toalety.

Kina i baseny na start

Od 6 czerwca ruszają m.in. kina, teatry, baseny, siłownie, kluby fitness czy inne obiekty sportowe - z zachowaniem dystansu społecznego.

Koncerty i wesela tak, ale dla 150 osób

- Chcemy też dopuścić możliwość zgromadzeń do 150 osób - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Wyjątkiem są dyskoteki i kluby.

Będzie można organizować wesela do 150 gości oraz koncerty plenerowe (także do 150 uczestników). Na audytoriach będzie mogło być zajęte maksymalnie 50 proc. miejsc. Nowe rozporządzenie dot. zgromadzeń ma zacząć obowiązywać już w najbliższy weekend, czyli od 30 maja.

- Chcemy dopuścić możliwość zgromadzeń do 150 osób; ta liczba jest wydyskutowana, wypracowana z wieloma ekspertami, epidemiologami - oświadczył Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że organizacja takich wydarzeń będzie regulowana przez GIS i wojewodów.

Maseczki już nie wszędzie obowiązkowe

Od 30 maja noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe na świeżym powietrzu - będzie konieczne w komunikacji miejskiej i zamkniętych przestrzeniach. Maseczki będą też obowiązkowe w urzędzie, sklepie czy kinie.

- Będzie obowiązywała jedna generalna zasada: w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie, blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek - poinformował premier. Jak zaznaczył, "zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego zostaną przygotowane warunki, na przykład restauracja, zakład fryzjerski czy inne zakłady usługowe".

