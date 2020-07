Rusza kino plenerowe przy Wola Parku

Wola Park ponownie zaprasza mieszkańców Warszawy na Filmowe Ogrody, czyli pokazy kina plenerowego, które odbędą się w ramach Filmowej Stolicy Lata 2020. Projekcje w Parku Ulricha przy Wola Parku startują 16 lipca i potrwają do 3 września.

Repertuar Filmowych Ogrodów to przegląd różnych produkcji filmowych z ostatnich lat. W lipcu Wola Park zaprasza na seanse filmów: „Jedz, módl się, kochaj”, „Niezgodna” oraz „Narodziny gwiazdy”. Filmy będą wyświetlane przez okres wakacji i w pierwszym tygodniu września co czwartek w Parku Ulricha. Pierwszy pokaz odbędzie się 16 lipca o godzinie 21.30.

„Jedz, módl się, kochaj” z Julią Roberts w roli głównej to historia o kobiecie, która postanawia zmienić swoje dotychczasowe życie i wyrusza w podróż do Włoch, Indii oraz Indonezji. Z kolei „Niezgodna” to film z gatunku science fiction, w którym mieszkańcy są dzieleni na grupy ze względu na cechy charakteru. Lipcowe pokazy zakończą „Narodziny gwiazdy”, czyli wzruszająca opowieść o romansie między dogasającą gwiazdą muzyki country (Bradley Cooper) a początkującą wokalistką (Lady Gaga).

– To kolejny raz, kiedy Wola Park dołącza do projektu Filmowa Stolica Lata, który od 15 lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy – mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, Customer Experience Leader Wola Parku. – Zależy nam na tworzeniu miejsc spotkań, w których sąsiedzi mogą wspólnie spędzać czas. Tym razem zapraszamy warszawiaków do Parku Ulricha na spotkania z gwiazdami światowej kinematografii.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 150 widzów, dlatego organizatorzy proszą wszystkich chętnych, aby wcześniej dokonali bezpłatnej rejestracji na wydarzenie w serwisie Facebook.

W trosce o bezpieczeństwo widzów Wola Park dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim obecnym środki ochronne. Przy wejściu na teren imprezy udostępnione są środki dezynfekujące, również leżaki zostaną uprzednio zdezynfekowane. W kinie plenerowym można uczestniczyć zgodnie z zasadami dystansu społecznego. Oznacza to, że wszyscy widzowie proszeni są o zakrywanie nosa i ust bądź zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry względem innych osób. Z myślą o komforcie wszystkich widzów organizatorzy proszą, aby osoby z temperaturą powyżej 37 stopni lub z innymi objawami chorobowymi nie przychodziły na wydarzenie. Co ważne Wola Park zapowiada, że pracownicy obsługi będą bezdotykowo mierzyć temperaturę wszystkim obecnym (po wyrażeniu przez nich zgody). Osoby z temperaturą powyżej 37 stopni zostaną poproszone o opuszczenie terenu kina plenerowego.

Pokazy przed Wola Parkiem organizowane są w ramach Filmowej Stolicy Lata, która w tym roku odbywa się już po raz 15. Wydarzenie nazywane jest największą imprezą filmową w plenerze w Warszawie. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny.