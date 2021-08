Rusza kolejny w Polsce outlet hiszpańskiej marki Desigual

Pierwszy w Trójmieście outlet kultowej, hiszpańskiej marki Desigual ruszył w Designer Outlet Gdańsk. To jednocześnie jedyny salon w tym formacie w północnej Polsce.

Desigual zajął lokal o powierzchni prawie 300 mkw.

W Polsce marka pojawiła się kilka lat temu i szybko zdobyła wiernych klientów.

– Desigual to doskonale znany, światowy brand, który mocno kojarzy się z bardzo modnym obecnie recyklingiem i świadomością ekologiczną. Cieszymy się, że do grona najemców dołączyła tak ciekawa i oryginalna marka, uzupełniając tenant mix naszego centrum – mówi Katarzyna Czapran, Marketing Manager Designer Outlet Gdańsk. – Dzięki temu otwarciu, Gdańsk dołączył do ponad 400 sklepów firmowych Desigual, po Nowym Jorku, Singapurze czy rodzimej Barcelonie.

W salonie w Designer Outlet Gdańsk wszystkie kolekcje dostępne są zawsze w przedziale rabatowym minimum 30-70% w porównaniu do cen regularnych.

Designer Outlet Gdańsk to funkcjonujące od 2005 roku (od lipca 2017 pod obecną nazwą), jedyne na Pomorzu, centrum typu outlet, oferujące ponad 100 marek, takich jak między innymi Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Nike, czy Benetton, w cenach 30-70% niższych niż w regularnych centrach handlowych.