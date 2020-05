Ruszają galerie. Wielkie otwarcie z lawiną zamknięć

Nie wszyscy najemcy otworzą się 4 maja. Ostatnie tygodnie firmy wykorzystały między innymi do tego, aby ocenić rentowność poszczególnych lokalizacji i możliwości pracy w nowych warunkach społecznych i ekonomicznych. Otwarcie niektórych z nich może okazać się dziś nieopłacalne - uważa prezes Retail Institute Anna Szmeja.

Od wielu tygodni centra i sieci handlowe podejmują działania, które mają przede wszystkim zapewnić klientom bezpieczeństwo oraz możliwość realizacji potrzeb zakupowych. Pomimo zastosowania się wszystkich firm tworzących złożony ekosystem centrum handlowego do wytycznych ministra zdrowia oraz tych wyznaczonych przez zarządców centrów, spodziewany jest znaczący spadek odwiedzalności, ale także częstotliwości i długości wizyt klientów.

- Szacujemy, że taka sytuacja może potrwać do czasu powszechnych szczepień lub wygaśnięcia pandemii. Przewidujemy, że klienci dziś chętniej będą wybierać mniejsze obiekty handlowe i większe formaty handlowe i usługowe, w których unikną dużych skupisk ludzi. To wszystko będzie miało duże odzwierciedlenie w wynikach firm, zarówno centrów jak i sieci handlowych - przyznaje Anna Szmeja.

Prezes Retail Institute stawia tezę, że być może kryzysowa sytuacja wywołana pandemią tylko przyspieszyła decyzję wielu firm o zamknięciu części sklepów. Na obserwowaną sytuację może złożyć się wiele różnych czynników: brak wystarczających przychodów, konieczność redukcji kosztów, w tym tych związanych z personelem oraz - mimo trzech tarcz antykryzysowych - niewystarczające lub spóźnione wsparcie rządu.

- Dziś główną strategią firm jest podejmowanie działań skierowanych na przetrwanie. Nie dziwi mnie zatem to, że sieci handlowe nie otworzą wszystkich lokalizacji. Te, które są obecne w wielu różnych miejscach w jednym mieście, miały dużo czasu, aby wytypować do ponownych otwarć tylko te galerie, w których przed kryzysem miały najwyższą EBITĘ lub z którymi mają największą szansę wypracowania korzystnych warunków czynszowych. Należy jednak pamiętać, że bardzo dużo sieci otworzy się we wszystkich lokalizacjach, a skalę problemu trudno ocenić przed pełnym przeanalizowaniem sytuacji - wyjaśnia Anna Szmeja.

Czynszowy przekładaniec

Duży wpływ na zaistniałą sytuację miały trudne negocjacje toczone między wynajmującymi i najemcami.

- Niewiele jest oficjalnych informacji na temat przebiegu rozmów między najemcami a wynajmującymi. Najemcy apelowali o wypracowanie nowych warunków najmu, które będą uwzględniały nowe uwarunkowania społeczne i ekonomiczne i pozwolą utrzymać miejsca pracy oraz odpracować straty w możliwie krótkim czasie. Z drugiej strony wynajmujący musieli w krótkim czasie wyjaśnić bieżący model funkcjonowania centrów, strukturę kosztów, zależności i uwarunkowań, w których funkcjonują jak i to, że wypracowanie jednego, uniwersalnego rozwiązania czynszowego, o które postulowali najemcy dla wszystkich branż i najemców jest niemożliwe - podsumowuje prezes Retail Institute.

