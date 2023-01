Lidl Polska przyciąga kandydatów szeregiem atrakcyjnych benefitów i wysokimi zarobkami – jednymi z najwyższych w handlu. W 2023 roku pracownicy Lidla zarobią jeszcze więcej.

Początkujący pracownik sklepu dostanie od 4200 do nawet 5150 zł brutto.

Nowy manager sklepu od 6700 aż do 8300 zł brutto po dwóch latach pracy.

Na podwyżki oraz stworzenie kolejnych miejsc pracy firma przeznaczy w 2023 roku ponad 230 mln zł.

Lidl Polska wchodzi w 2023 rok z przytupem! Sieć już w listopadzie zapowiedziała ambitne plany w zakresie podwyżek płac i rozwoju w Polsce. Wraz z zatrudnieniem ponad 1 000 nowych osób w ubiegłym roku, zespół Lidl Polska liczy obecnie ponad 27 000 osób. Planowane inwestycje zaowocują jednak stworzeniem kolejnych – około 1 400 – nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali firmy.

Doceniając wkład i zaangażowanie pracowników w dwudziestoletni rozwój sieci w Polsce, firma w listopadzie ub. r. ogłosiła również duże podwyżki, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku, podkreślając tym samym ugruntowaną pozycję pracodawcy, oferującego jedne z najwyższych stawek wynagrodzeń w handlu. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie na wzrost wynagrodzeń firma przeznaczy w 2023 roku ponad 230 mln zł.

Zgodnie z zapowiedzią pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Analogicznie załoga magazynów będzie zarabiać na początku zatrudnienia od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto. Po trzech latach pracy natomiast będzie to już od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.

Menedżerowie sklepów, rozpoczynający pracę na stanowisku, mogą z kolei liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, po roku od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach – od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Każdemu z menadżerów zatrudnionych w Lidl Polska przysługuje też komfortowy samochód służbowy.

Poza wysokimi zarobkami, Lidl Polska kusi kandydatów także szerokim pakietem benefitów pozapłacowych, wśród których znajdują się, m.in.: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karta Multisport i szkolenia. Firma promuje też równość płacową oraz angażuje się w działania wzmacniające pozycję kobiet na rynku pracy. Obecnie aż 70 proc. kierowników średniego szczebla oraz menedżerów sklepów stanowią właśnie kobiety.

