12 października rusza 6. edycja Targów Książki Empiku. Wydarzenie w przeddzień startu otworzy sam Yuval Noah Harari.

Najgorętsze książkowe premiery jesieni, ulubieni autorzy z Polski i z zagranicy, wydarzenia online i w salonach pełne niespodzianek oraz rabaty sięgające -50 proc.

W programie jesiennej edycji Targów Książki Empiku każdy znajdzie coś dla siebie. Swoją ofertę przedstawi ponad 100 wydawców, zaplanowano też aż 50 spotkań autorskich i wydarzeń na pięciu scenach. Tradycyjnie już będą się one odbywać online, na Scenie Głównej z selekcją literatury popularnej, Scenie Apostrof poświęconej literaturze pięknej i reportażom, Scenie Przecinek i Kropka dla najmłodszych czytelników oraz branżowej Scenie Forum. Zupełną nowością będzie Scena Young Adults – przestrzeń dla wszystkich fanów młodzieżówek. O tym, jak jest ich wielu, świadczą tegoroczne listy bestsellerów Empiku – gatunek Young Adult od wielu miesięcy rośnie w siłę.

Targowe spotkania autorskie online to nie tylko rozmowy o premierowych książkach, ale także mnóstwo zabawy. Internauci mogą spodziewać się m.in. egzemplarzy z autografami do wygrania, a także możliwości telefonicznej rozmowy z ulubionym pisarzem podczas transmisji i wielu niespodzianek dla samych gości w studiu. Wszystkie spotkania będą transmitowane online: na fanpage’u Empiku na Facebooku oraz na kanale YouTube, a wydarzenia ze sceny Young Adults – dodatkowo na profilu @Empikcom na Instagramie i na TikToku. Ponadto internauci będą mieli szansę zajrzeć za kulisy, a przewodnikiem po backstage’u Targów będzie, znany jako Okoń w sieci.Z części atrakcji Targów Książki będzie można skorzystać stacjonarnie. W warszawskim salonieodbędą się sesje autografów. Czytelnicy będą mogli zdobyć osobiste dedykacje i podpisy ulubionych autorów, m.in.czy. Targi to także rabaty na książki sięgające -50 proc. Fani audiobooków i e-booków na Empik.com znajdą także atrakcyjne zniżki w specjalnej strefie książek cyfrowych.Targi otworzy, który powraca z nową książką „Niepowstrzymani” (Wyd. Literackie) – po raz pierwszy w jego dorobku kierowaną do młodzieży. Spotkanie online z izraelskim myślicielem odbędzie się 11 października o godz. 16:30. W programie jesiennej edycji Targów znalazły się spotkania z międzynarodowymi gwiazdami takimi jakczy, a także najpopularniejszymi polskimi autorami, m.in. z laureatką Bestsellera Empiku 2021czy. O swoim debiucie literackim opowie także Maria Peszek. To jednak dopiero początek długiej listy. Empik będzie gościł w sumie ponad 50 autorów najciekawszych jesiennych premier wydawniczych.

Na Targach Empiku będzie działać także branżowa Scena Forum. Odbędą się tu webinary z udziałem ekspertów, adresowane do wydawców i osób zawodowo związanych z rynkiem książki. W tej edycji poruszone zostaną takie tematy jak rola SEO, contentu oraz mediów społecznościowych w procesie promocji, współpraca z Empik Go czy niestandardowe formy wsparcia sprzedaży.

Targi Książki Empiku startują już 12 października i potrwają dwa tygodnie (do 25 października).

