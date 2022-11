Black Friday już 25 listopada, ale klienci Hebe mogą cieszyć się promocjami już teraz. Rozpoczął się trzeci tydzień Black Month w drogeriach sieci Hebe.

Na 25 listopada z niecierpliwością czeka wielu konsumentów. Black Friday to dzień, w którym możemy skorzystać z promocji przygotowanych przez rozmaite marki.

Klienci Hebe nie muszą ograniczać się do jednego dnia, gdyż drogerie, ustalając własne reguły zakupowego święta, przedłużyły je o cały miesiąc.

14 listopada Hebe ruszyło z nowymi ofertami.

Hebe ponownie włącza się w wyjątkową i jedyną taką promocyjną akcję w roku. Wyróżniając się na tle innych marek, kontynuuje zeszłoroczny koncept i wydłuża jeden dzień promocji do całego miesiąca. Niższe ceny zawitają do sklepów stacjonarnych, na stronę internetową hebe.pl oraz do aplikacji na cały miesiąc. Każdy nowy tydzień to nowy zestaw promocji – na klientów Hebe czekają wyjątkowe i różnorodne oferty.

Hebe ponownie włącza się w wyjątkową i jedyną taką promocyjną akcję w roku.

Trzeci tydzień miesiąca promocji potrwa od 14 do 20 listopada br. W tym czasie klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowych ofert specjalnych. Pierwsza z nich dotyczy marek:, których produkty będą przecenione o 50 proc. Z kolei za kosmetykizapłacimy z 40-procentową zniżką.

Promocją -30proc. są objęte produkty takich marek jak: Resibo, Inglot, Pure by Clochee czy Batiste. Klienci Hebe mogą liczyć na obniżone ceny ponad 4700 produktów, zniżki sięgają nawet -60 proc. Dodatkowo, w dniach 14-16 listopada na produkty z kategorii koloryzacja włosów obowiązuje promocja w wysokości do -50 proc., a w dniach 17-20 listopada na wszystkie zapachy zniżka do -60 proc.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl