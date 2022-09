Ruszyła akcja Lidla „Szkoły Pełne Talentów” z udziałem Anny i Roberta Lewandowskich

W poniedziałek, 5 września, Lidl Polska startuje z wyjątkową akcją – „Szkoły Pełne Talentów”.

W sieci pojawiły się już nowe spoty reklamowe z udziałem Anny i Roberta Lewandowskich, które promują akcję.



Lidl Polska zaprosił do udziału w akcji „Szkoły Pełne Talentów” wszystkie szkoły w Polsce. Zasady akcji są proste: od 5 września br. klienci sklepów Lidl Polska będą otrzymywać Talenciaki – specjalne vouchery. Na stronie lidl.pl/szkoly przekażą je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną wymienione zebrane Talenciaki. Nagród są dziesiątki: zaczynając od piłek, a kończąc na zaawansowanym sprzęcie multimedialnym. Dzięki temu każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje. Najnowszy projekt Lidl Polska ma odmienić na lepsze nie tylko warunki, w których uczą się miliony polskich dzieci, ale przede wszystkim ich przyszłość.

Wystarczy wydać 50 zł i kupić przynajmniej jeden owoc lub warzywo, aby zdobyć Talenciaka. Każdy Talenciak to punkt dla wybranej placówki, a także los na loterii. W odbywającym się co dwa tygodnie losowaniu szkoły, niezależnie od swojej wielkości i położenia, będą miały szansę wygrać m.in. kompletnie wyposażone sale komputerowe oraz sprzęt elektroniczny. Wyniki losowań można śledzić na lidl.pl/szkoly.