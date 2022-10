Sephora od lat współpracuje globalnie oraz lokalnie z zewnętrznymi partnerami, wraz z którymi realizuje programy i akcje społeczne oraz ekologiczne.

Działa na rzecz wyrównywania szans społecznych, wspiera różnorodność w organizacji, a także poza nią.

Zmienia się, by systematycznie minimalizować swój wpływ na planetę.

Nowa akcja Sephora zaprasza klientów do wsparcia działań statutowych 3 organizacji, z którymi Sephora Polska prowadzi długofalową współpracę: Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, Fundacji Nasza Ziemia oraz stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Korzystając z oferty Sephora Beauty Days, w której można kupić wybrane produkty z listy prawie 800 bestsellerów z atrakcyjnym rabatem, klienci jednocześnie sami mogą zadeklarować, który spośród 3 partnerów otrzyma od nich wsparcie finansowe na rzecz swoich działań statutowych. Akcja trwa od 11. do 24. października.

W ramach akcji Sephora Beauty Days – Razem jest piękniej! chcemy podziękować naszym partnerom za współpracę, ale też zwrócić uwagę szerokiej publiczności na wartości i obszary, które wspieramy i które odzwierciedlają kierunki naszego społecznego oraz środowiskowego zaangażowania. Jednocześnie pragniemy zachęcić naszych klientów do wspólnego działania – mówi Małgorzata Dzięcielewska, Dyrektor Marketingu i Asortymentu Sephora w Polsce i Czechach.

Do udziału w akcji Sephora Beauty Days zapraszają przedstawiciele partnerów Sephora: Olga Legosz - Wiceprezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, Grzegorz Mikosza - Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata – Polska z Fundacji Nasza Ziemia oraz Slava Melnyk - Dyrektor Zarządzający stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Wszystkich troje zobaczyć możemy zarówno w indywidualnych video w kampanii digital oraz social mediach Sephora, jak i we wspólnym spocie telewizyjnym.



Bardzo cieszy nas możliwość prowadzenia wspólnych działań z Sephora, bo zależy nam na tym, aby w środowisku pracy różnorodność była wartością nie tylko akceptowaną, ale po prostu cenioną i pożądaną. Zaangażowanie Sephora pomoże nam w sfinansowaniu projektów i jeszcze szerszym dotarciu do osób, dla których nasze działania są ważne i potrzebne – mówi Slava Melnyk, Dyrektor Zarządzający stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii.



- Cieszy mnie bardzo współpraca z Sephora Polska, bo to nie tylko działania związane z naszym sztandarowym programem i udziałem pracowników Sephora w Akcji Sprzątanie świata -Polska. To również edukacja ekologiczna dotycząca redukcji toreb jednorazowych przez Klientów w sklepach Sephora. Już wiemy, że to działa i liczba kupowanych, jednorazowych toreb systematycznie spada! Troska o planetę z takim Partnerem napawa nas dumą – mówi Grzegorz Mikosza, Główny Koordynator Akcji Sprzątanie świata – Polska z Fundacji Nasza Ziemia.



- Czasami czytam, że feminizm odniósł zwycięstwo, bo przyszłość jest kobietą, a kubki z napisem „girl power” sprzedają się świetnie. To pozory, które nie powinny nas zmylić. Tak długo aż każda gmina w Polsce nie będzie miała żłobka, tak długo nie będziemy mogli mówić o zwycięstwie feminizmu. Dzięki akcji Sephora Beauty Days – Razem jest piękniej, każdy może realnie wspomóc działania naszej fundacji i z nami budować lepsze jutro – Olga Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Sephora Beauty Days – Razem jest piękniej!

trwa od 11. do 24.10. w perfumeriach stacjonarnych Sephora i na sephora.pl. Wspierana jest szeroko zasięgową, dwutygodniową kampanią obejmującą telewizję, digital media oraz media własne Sephora: społecznościowe, CRM, nośniki w perfumeriach oraz sephora.pl.

Za koncept kreatywny, produkcję i post produkcję spotów odpowiada agencja Stor9. Strategię komunikacji mediowej, planowanie oraz zakup mediów powierzono agencji Zenith, natomiast działania w social mediach – agencji LiquidThread. Obie należą do Publicis Groupe.

