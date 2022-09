Ruszyła budowa nowego obiektu Napollo w Piotrkowie Trybunalskim

Napollo rozpoczęło budowę w Piotrkowie Trybunalskim parku handlowego typu convenience, znanego jako N-Park.

Generalnym wykonawcą jest firma Daldehog.

Otwarcie N-Parku w Piotrkowie Trybunalskim o powierzchni prawie 8 000 mkw. planowane jest na połowę 2023 roku.

Napollo to polska doświadczona firma, która prowadzi działalność inwestycyjną od czternastu lat. Zarządza pełnym procesem inwestycyjnym, od pozyskania nowych gruntów, koordynacji realizacji budów, finansowania do komercjalizacji projektów handlowych, budowy i sprzedaży inwestycji mieszkaniowych i zarządzania nieruchomościami

Po otrzymaniu decyzji o Pozwoleniu na Budowę dla inwestycji w Piotrkowie Trybunalskim, Napollo rozpoczęło poszukiwania Generalnego Wykonawcy. Wybór padł na firmę Daldehog, z którą Napollo pomyślnie zrealizowało budowę innego N-Parku – w Łanach pod Wrocławiem. Plac budowy został już przekazany Generalnemu Wykonawcy, który rozpoczyna prace nad nowym obiektem.

Zdecydowaliśmy się na ponowną współpracę z Daldehog, bo spodziewamy się podobnych efektów, jak w przypadku budowy N-Parku w Łanach – profesjonalnej współpracy i oddania obiektu do użytku zgodnie z planem. Otwarcie N-Parku w Piotrkowie Trybunalskim o powierzchni prawie 8 000 mkw. planujemy na połowę 2023 roku - mówi Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie NAPOLLO.

N-Parki charakteryzuje komfort i kompleksowość zakupów – ten format gwarantuje klientom różnorodny tenant-mix, dopasowany do potrzeb mieszkańców, ale zawsze spełniający podstawowe potrzeby. Stąd w parkach handlowych Napollo można liczyć na popularne marki z branży spożywczej, mody rodzinnej, akcesoriów czy zdrowia i urody. Już ponad 80 proc. lokali w powstającym N-Parku zostało wynajętych, Napollo jest więc blisko do pełnej finalizacji komercjalizacji. Do grona najemców należą m.in.: Stokrotka, RTV Euro AGD, Jysk, Sinsay, Action, Kaes oraz drogeria. Uzupełnienie oferty stanowić będzie restauracja popularnej sieci drive-trough.

Park handlowy, który powstanie w Piotrkowie Trybunalskim, będzie znajdował się przy ulicy Sulejowskiej. To dodatkowy profit dla klientów, ponieważ w niedalekiej odległości znajduje się market budowalny OBI, co ułatwi klientom kompleksowe zakupy.