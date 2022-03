Ruszyła budowa Panattoni Park Pabianice

Panattoni Park Pabianice powstanie w sąsiedztwie drogi S14, zaledwie 35 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2, co pozwoli na sprawną obsługę rynków w całej Polsce.

Kompleks trzech budynków przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent.

Rynek Centralnej Polski od lat stanowi fundament rozwijającego się błyskawicznie sektora nieruchomości przemysłowych z łączną powierzchnią przemysłową na poziomie 3,5 miliona m kw. – 15 proc. wszystkich zasobów.

Blisko 2 mln dostarczyło w regionie Panattoni, które tym razem odkrywa potencjał nowej lokalizacji – Pabianic. Deweloper zrealizuje park o powierzchni 95 tys. mkw., który doskonale sprawdzi się w obsłudze wszystkich krajowych rynków. Kompleks trzech budynków powstaje przy drodze S14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi – i zaledwie 35 km od skrzyżowania autostrady A1 i A2.

- Są dziesiątki powodów, żeby inwestować w regionie łódzkim, a Pabianice są jednym z nich. Położone przy drodze S14 są dobrze skomunikowane z miastem, a niewielka odległość dwóch autostrad – biegnących zarówno z południa na północ, jak i z ze wschodu na zachód – otwiera drzwi do całej Polski. Pierwsza umowa najmu w ramach Panattoni Park Pabianice już zdradza potencjał nowego parku, a wysoki standard ekologiczny budynków zapewni im długowieczność. Przy rosnącej pozycji Polski, jako hubu dla Europy Zachodniej, a przy tym jej serca – czyli regionu łódzkiego – dziś jest idealny moment, by postawić na Pabianice – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director z Panattoni.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Panattoni wybudowało około kilometra drogi w Pabianicach

Panattoni Park Pabianice to kompleks 3 budynków, które powstaną na działce o powierzchni ćwierć miliona m kw. Pierwszy obiekt – o powierzchni 44 tys. mkw. – zostanie dostarczony w maju br. i już ma najemcę – jedną z największych sieci sklepów elektronicznych w Polsce. Na potrzeby tej inwestycji Panattoni wybudowało około kilometra drogi w Pabianicach, będącej łącznikiem ulic Batalionów Chłopskich oraz Lutomierskiej.

- Po stronie miasta było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzjami administracyjnymi, usługa wielobranżowego nadzoru nad inwestycją drogową oraz wypłata odszkodowania za tereny, przez które będzie przebiegać pas drogowy, co zostanie pokryte ze środków uzyskanych w ramach opłaty planistycznej. Ciężar realizacji inwestycji drogowej poniósł inwestor. Po zakończeniu przekaże drogę miastu. Liczymy, że powstanie parku logistycznego da nowy impuls do inwestycji w tym rejonie, co będzie z korzyścią dla rozwoju miasta i jego mieszkańców – mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.

Wszystkie budynki kompleksu osiągną wysokość dwunastu metrów, a cały park przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja zostanie wyposażona w liczne rozwiązania z zakresu oszczędności energii i wody. Panattoni postawi również na rozwiązania z zakresu wellbeingu użytkowników – m.in. zapewniając zwiększony dostęp światła, czy dostarczając pomieszczenia biurowe zbadane pod kątem akustyki, komfortu termicznego i jakości powietrza. Wysoki poziom certyfikacji Panattoni Park Pabianice pozwoli dobrze przygotować się na coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące wpływu biznesu na środowisko.