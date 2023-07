W okresie od kwietnia do czerwca zadebiutowało w Polsce siedem zagranicznych marek, a parki handlowe kontynuowały ofensywę. Z drugiej strony, najemcy i właściciele obiektów cały czas mierzą się z wysoką inflacją, która wpływa na wysokość ich obrotów.

Międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield podsumowała sytuację na rynku nieruchomości handlowych.

Na koniec II kwartału w budowie pozostawało prawie 500 tys. mkw. powierzchni.

W okresie od kwietnia do czerwca zadebiutowało w Polsce siedem zagranicznych marek.

Najemcy i właściciele obiektów handlowych cały czas mierzą się z wysoką inflacją, która wpływa na wysokość ich realnych obrotów.

Pierwsze półrocze z wynikiem 136 000 mkw. nowej powierzchni handlowej

Jak wynika z najnowszych danych Cushman & Wakefield, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce sięgają już nieco ponad 16,1 mln mkw., a do końca roku rynek powiększy się jeszcze o ok. 300 tys. mkw.

- W okresie od kwietnia do czerwca deweloperzy oddali do użytku ok. 70 tys. mkw. powierzchni, biorąc pod uwagę obiekty większe niż 5 tys. mkw. Analizując kwartalne statystyki podaży, był to drugi najniższy wynik od 2015 roku. Łącznie, od stycznia na rynek trafiło 136 tys. mkw. powierzchni handlowej – komentuje Ewelina Staruch, analityczka w dziale badań i doradztwa, Cushman & Wakefield.

Drugi kwartał przyniósł otwarcia sześciu nowych obiektów, rozbudowy dwóch istniejących parków handlowych oraz jedną przebudowę

Nowe inwestycje obejmują centrum handlowe Bawełnianka oraz pięć parków handlowych w Bytowie, Dzierżoniowie, Lublinie, Ostrzeszowie i Piotrkowie Trybunalskim. W tym czasie zakończono także rozbudowy dwóch parków handlowych - Aura Parku w Nakle nad Notecią oraz Nowych Bielaw w Toruniu. Ponadto w ubiegłym kwartale dobiegła końca modernizacja galerii Atrium Promenada, która w nowej odsłonie funkcjonuje od kwietnia.

- Na koniec czerwca w budowie pozostawało ok. 465 tys. mkw. powierzchni handlowej z terminem otwarcia zaplanowanym na lata 2023-24. 365 000 mkw. dotyczy 37 nowych obiektów, w tym aż 30 parków handlowych. Pozostałe 100 tys. mkw. przypada na rozbudowy i przebudowy istniejących nieruchomości -dodaje Ewelina Staruch.

Obecnie prowadzone są rozbudowy sześciu parków handlowych oraz dwóch centrów: Bonarki City Center i Galerii Wołomin, a przebudowie poddawane są trzy obiekty po Tesco i Sukcesja w Łodzi. Najwięcej powierzchni najmu będącej obecnie w budowie dostarczą obiekty: Koszalin Power Center (38 tys. mkw.), Nowa Sukcesja w Łodzi (35 tys. mkw.), Karuzela w Białej Podlaskiej (28 tys. mkw.) i Gorzów Power Center (26 tys. mkw.).

Siedem nowych marek w Polsce

Drugi kwartał był bogatszy w debiuty nowych marek w porównaniu do pierwszego. Od kwietnia do czerwca miały miejsce otwarcia sklepów siedmiu nowych sieci handlowych: Woolworth, Hugo, Helly Hansen, Nuumo, Bob Snail. Z kolei dwie marki działające w Polsce dotychczas wyłącznie online otworzyły pierwsze stacjonarne sklepy: Centrumrowerowe.pl oraz Rowery elektryczne Engwe.

Wielu klientów, nominalne wzrosty i realne spadki obrotów

- Odpowiedzialność w centrach i parkach handlowych w drugim kwartale 2023 wyniosła średnio 428 000 osób w przeliczeniu na 1 obiekt handlowy. W porównaniu do I kwartału tego roku wyniki poprawiły się o 8,6 proc., a w ujęciu rocznym wzrosły o 3 proc. Z kolei w odniesieniu wyłącznie do formatu centrów handlowych średnia dla całego II kwartału była o ok. 12 proc. wyższa rok do roku – tłumaczy Ewa Derlatka-Chilewicz, Head of Research.

Obroty najemców w nowoczesnych obiektach handlowych w maju 2023 roku wyniosły średnio 1037 PLN netto na mkw. powierzchni, co jest nominalnie dobrym wynikiem zarówno w porównaniu do poprzednich miesięcy, jak i w odniesieniu do maja 2022 roku (wzrost o 3,8 proc. r/r). Jednak realnie, po uwzględnieniu inflacji obroty wykazują spadek o 9,2 proc. r/r, należy jednak zaznaczyć, że wstępne dane za czerwiec 2023 r. pokazują prawie 8 proc. realny wzrost rok do roku.

Wzrost cen nadal mocno wpływa na wyniki osiągane przez centra handlowe. Dynamika sprzedaży detalicznej w drugim kwartale była ujemna.

- Analiza czerwcowej sprzedaży w cenach stałych w poszczególnych kategoriach wykazała natomiast, że najwyższe spadki roczne dotyczyły sklepów z prasą i książkami oraz meblami, RTV i AGD (14,4 proc.). W obszarach szczególnie ważnych dla rynku centrów handlowych, czyli mody oraz kategorii zdrowie i uroda roczne wyniki sprzedaży detalicznej były porównywalne do 2022 roku natomiast wyniki miesiąc do miesiąca poprawiły się odpowiednio o 5,5 proc., oraz 1,6 proc. - dodaje Ewa Derlatka-Chilewicz.

Pozytywna dynamika czynszów w segmencie parków handlowych

Drugi kwartał 2023 charakteryzował się dodatnią dynamiką czynszów we wszystkich sektorach handlowych r/r.

- W porównaniu do I kwartału odnotowano niewielkie wzrosty jedynie w sektorze parków handlowych, dotyczy to jednak tylko najlepszych lokali w najlepszych obiektach. Gorsza koniunktura na rynku konsumenckim i niższe realne obroty najemców są głównymi czynnikami zwiększającymi presję na obniżkę czynszów w obiektach spoza grupy „prime” - podsumowuje Paulina Bauer, Head of Asset Services Retail w Cushman & Wakefield.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl