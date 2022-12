W ciężkich czasach zmieniają się zachowania i postawy konsumenckie. Pod presją i w niepewnym otoczeniu retail musi zbudować sobie zaufanie klientów i zachować transparentność.

Rynek wywiera na retail presję i sieci działają w warunkach niepewności.

Klientów motywują do zakupów transparentne zasady i zaufanie do marki.

Marki muszą dopasować swoje działania do potrzeb zakupowych klientów.

Dobre ceny muszą nieść za sobą także wysoką wartość i bonusy dotaktkowe w pakiecie, np. takie, jak ochrona środowiska.

Marki zachowujące transparentność cen i uczciwą komunikację zwyciężają.

Już 80 proc. Polaków podczas zakupów zwraca uwagę na aspekt finansowy.

Ale klienci nie szukają wcale najtańszego produktu.

Chodzi im raczej o znalezienie tego, który połączy możliwie najlepszą jakość z najniższą ceną.

Klienci nie zmieniają wszystkich swoich nawyków, ale widać wyraźnie, że dokonują ostrzejszej selekcji. Na szczycie rankingów w kategoriach: wiarygodność, obsługa klienta, przyjemność z zakupów i zrównoważony rozwój Polacy umieścili w tym roku detalistów specjalizujących się w karmie i akcesoriach dla zwierząt - mówi Marek Zdziech, Partner OC&C Strategy Consultants.

Rośnie niepokój, spadają nastroje konsumenckie. Trudny czas i wymagające otoczenie powodują obawy. A one mają wpływ na postawy i zachowania klientów. Rynek pokazuje, jak wielki.

Jednocześnie pod wpływem kryzysu inflacyjnego klienci stają się bardziej pragmatyczni. Znacząco mniej ważne w stosunku do zeszłego roku są dla nich:

łatwość kupowania,

przyjemność robienia zakupów.

Znaczenia nabierają natomiast atrybuty sieci i marek, takie, jak:

niskie ceny,

korzystne oferty.

Czasy turbulencji pogłębiają polaryzację. Także w zakupach.

Szansą na zatrzymanie klientów jest zaskarbienie sobie ich zaufania.

To zaufanie jest tą walutą, która motywuje klientów do aktywności i determinuje ich działania.

To na zaufaniu opiera się także ocena ogólna, jaką dają sieciom sprzedaży klienci.

Zaufanie jest więc tym czynnikiem, który ma najsilniejszy wpływ na współczynnik konwersji.

80 proc. konsumentów twierdzi, że cena decyduje o większości ich zachowań zakupowych,

uczciwość jest najważniejszym czynnikiem, wpływającym na poziom zaufania.

Retail: jak osiągnąć sukces

Badania prowadzone nad obecną sytuacją rynkową zaowocowały wiedzą o mechanizmach, jakie na nim zachodzą.

Zebrane w zestaw konkretnych działań biznesowych, rekomendacje mają zwiększać odporność sieci handlowych w czasie nadchodzącej niepewności.

Wskazówki ułatwią retailerom obranie kursu na sukces.

A oto plan działania:

utrzymaj zaufanie: oferuj uczciwe ceny i przejrzystą ofertę handlową

mądrze wykorzystuj i dostosowuj swoją strategię wielokanałową

nie przestawaj rozwijać się w sposób zrównoważony.

Retail: gdzie Polacy najchętniej robią zakupy?

Tegoroczny „OC&C Retail Proposition Index” to już 10 edycja globalnego badania konsumentów. Ankietowani podzielili się swoimi opiniami na temat postrzegania sieci handlowych.

Polska edycja uwzględniła głosy niemal 2,5 tys. osób zapytanych o odczucia na temat kilkudziesięciu różnych sieci.

Ankieta globalna, realizowana w 9 krajach sprawdziła opinie 40 tys. badanych.

Wyniki pokazały jednoznacznie, że kluczowe w ocenie danej sieci jest zaufanie jakim darzą ją klienci. To ono także najmocniej wpływa na konwersję zakupową.

Zwycięzcami tegorocznego rankingu zostały:

najlepszym retailerem platforma Allegro ,

, najlepszą siecią spożywczą Lidl ,

, a niespożywczą – Action.

Badanie wskazuje także, że konsumenci i sieci handlowe są jednakowo dotknięci utrzymującą się niepewnością.

Rozwiązaniem tego problemu jest dialog, oparty o jasny przekaz i transparentność działań wśród marek.

Sukces odniosą detaliści, którzy potrafią szybko adaptować się do nowej rzeczywistości.

Retail: Allegro to najlepiej oceniany detalista w Polsce

Liderem rankingu - po pięciu latach przerwy - znowu została wybrana platforma zakupowa Allegro. Została oceniona jako najlepszy detalista w Polsce.

Na tej pozycji Allegro zdeklasowało Nike. Na dalszych pozycjach znalazły się:

Lidl - 3 miejsce,

4F - miejsce 4,

Ikea - pozycja 5,

Hebe - nr. 6,

Empik na miejscu 7,

Rossman – zamykający stawkę zwycięzca klasyfikacji ogólnej sprzed trzech lat.

To właśnie te marki od lat rywalizują między sobą w pierwszej dziesiątce rankingu.

W tym roku w dziesiątce najlepszych marek debiutowało eobuwie na pozycji 9 i Reserved na miejscu 10.

Najwyższe pozycje w świadomości klientów od lat zajmują te sieci, które w dialogu z klientem konsekwentnie odwołują się właśnie do zaufania i wzmacniają ten przekaz odpowiednią komunikacją marketingową.

Zwycięzca rankingu Allegro promuje gwarancję jakości sprzedawców i ochronę kupującego.

W ostatnich latach także marki Adidas, Nike, Under Armour wróciły do bezpośredniej sieci dystrybucji.

Uszczelniły przy tym swoją sprzedaż poprzez pośredników typu marketplace.

Retail: relacja to cenny kapitał

Tym samym marki podkreślają troskę o bezpośrednią relację z klientem, a także o jakość i oryginalność swych produktów.

To także przyczynia się do wzrostu poziomu zaufania konsumentów i stanowi cenny kapitał marki.

Dla ogólnej oceny w rankingu istotne były w tym roku:

obsługa klienta,

jakość produktów,

wygoda,

dobre customer experience.

Na wysokich pozycjach rankingu znalazły się sieci, które wyraźnie odpowiadają na potrzebę społeczną „dbania o siebie”, takie jak:

Rossmann,

Hebe,

Nike,

4F.

To one uzyskały najwyższe oceny według niemal wszystkich badanych kryteriów. Przez pryzmat badania dobrze widać polaryzację pomiędzy tym, co dla klientów priorytetowe i cenne, a tym co funkcjonalnie niezbędne.

W tym kontekście kluczowe pytanie dla sieci handlowych brzmi: jak znaleźć się wśród priorytetowych i cennych potrzeb zakupowych konsumentów – wyjaśnia Marek Zdziech, Partner OC&C Strategy Consultants.

Retail: najważniejsze kryteria zakupowe

Trzy najważniejsze kryteria, według których sieci są dziś wybierane przez klientów to:

szeroki asortyment,

niskie ceny,

stosunek jakości do ceny.

Cechy te są tak samo ważne dla większości respondentów, bez względu na wysokość ich dochodów.

Również w tym kontekście najlepiej oceniany jest asortyment Allegro. Kolejne miejsca rankingu zajmują marki modowe, kolejno:

Zalando,

eobuwie.

Za niskie ceny Polacy najbardziej cenią sobie sieci Action, Shopee i Sinsay.

Za stosunek jakości do ceny lubiane są kolejno: Action, Shopee i Allegro.

Ranking zwycięzców według najważniejszych kryteriów zakupowych

Najlepszą siecią spożywczą dla Polaków jest Lidl,

Najlepszym sklepem niespożywczym sklepem detalicznym - Action.

Polacy uszeregowali także swoje postrzeganie marek handlowych w poszczególnych branżach.

Wśród sklepów spożywczych najlepszą opinią cieszy się:

Lidl,

Kaufland,

Biedronka.

W kategorii detalicznych sklepów niespożywczych:

Action,

Pepco,

Dealz.

Wśród odzieży i obuwia:

eobuwie.pl,

Reserved,

Zara,

W kategorii drogerie:

Rossmann,

Hebe,

Sephora.

Retail: najważniejsze wyzwania

Głównym wyzwaniem dla sieci handlowych jest spadek zaufania konsumenckiego i rosnąca niepewność. Według prognoz niepewność będzie się utrzymywać jeszcze w całym 2023 r.

Sprzedaż wciąż zachowuje pozytywną dynamikę, a niskie bezrobocie, duża nowa grupa konsumentów z Ukrainy oraz społeczna chęć do utrzymania stałych wydatków detalicznych - w odróżnieniu od dużych, jednorazowych zakupów - dają umiarkowanie optymistyczne prognozy na przyszłość.

Pod wpływem pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej wielu konsumentów uruchomiło „tryb przetrwania”, objawiający się m.in. mniejszą skłonnością do jednorazowych dużych wydatków, czy rezygnacją z remontów. Jako społeczeństwo obawiamy się utraty pracy i oszczędności – mówi Bartek Krawczyk, Partner OC&C Strategy Consultants.

Konsumenci częściej sięgają po marki własne danej sieci. Wielu retailerów już to widzi i mocno rozwija ten rodzaj oferty.

Warto także podejmować odpowiedzialne decyzje i stawiać na budowę wspólnego zaufania.

Warto zatem stawiać na uczciwe ceny, bezpieczne i godne zaufania produkty oraz brak ukrytych kosztów i opłat – mówi Bartek Krawczyk, Partner OC&C Strategy Consultants.

W wynikach badania widać silną korelację między zaufaniem pokładanym w marce czy sieci detalicznej, a ogólnym wynikiem tej marki w rankingu i konwersją zakupową.

Dobrze dopasowany, zakomunikowany i transparentny model cenowy staje się obecnie dla sieci kluczowym filarem ich strategii i dialogu z konsumentem.

Dobrym przykładem jest Action.

Sieć zdobyła w badaniu najwyższe oceny w kategoriach:

value for money,

niskie ceny.

Firma ta zanotowała w ubiegłym roku 55 proc. wzrostu zyskowności i awansowała w rankingu o 10 miejsc r./r., zajmując obecnie 11 pozycję.

Paradygmat detalisty. Co rekomendujemy sieciom handlowym w oparciu o „OC&C Retail Proposition Index” 2022?

Retailer: reagować na długotrwałą niepewność

Przetrwanie czasu kryzysu z sukcesem sieciom handlowym ułatwi zastosowanie trzech zasad:

budowa zaufania,

dostosowanie strategii wielokanałowej,

zrównoważony rozwój.

W celu pomocne będzie m.in.:

skupienie na transparentnej polityce cenowej,

przejrzyste informowanie o podwyżkach lub zmianie wielkości opakowań.

dopasowanie asortymentu do segmentów konsumenta,

zrewidowanie polityki cenowej,

przemyślana strategia komunikacji cen.

kontynuacja inwestycji w zrównoważony rozwój

inwestycje w ważne dla klientów rozwiązania: ograniczenia plastiku i produkcji odpadów.

Dobrym przykładem transparentnej polityki cenowej i prawidłowej komunikacji tego działania w praktyce jest zwycięzca rankingu, firma Allegro.

Platforma podniosła próg minimalnej kwoty zakupów z darmową dostawą dla klientów Smart!, ale też bardzo jasno informuje o nowych warunkach.

Dobre efekty przynosi wykorzystanie przez retail zróżnicowanych kanałów sprzedaży.

Dywersyfikacja pozwala pogłębiać relacje z klientem i zmniejszać bazę kosztową bez uszczerbku na ocenie sklepu.

Sklep stacjonarny dzisiaj to inspiracja i tani kanał pozyskiwania nowego klienta, a także doskonałe miejsce przyjmowania zwrotów.

OC&C Strategy Consultants

międzynarodowa firma doradztwa strategicznego o ponad trzydziestoletniej historii, koncentrująca się na branży dóbr konsumenckich, handlu detalicznym oraz sektorach skupionych wokół nowych technologii.

W Polsce doradza firmom, które mają ambicje być o krok przed konkurencją.

Firma z siedzibą główną w Londynie poza Europą posiada biura w Ameryce Północnej, Południowej i Azji.

Polska edycja badania „OC&C Retail Proposition Index” została zrealizowana metodą CAWI we wrześniu 2022 r. na próbie 2 429 respondentów w wieku 18-65+ lat.

Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone w 9 krajach na próbie łącznej 40 tys. konsumentów.





oraz opisuje, jak topowi detaliści działają pod presją i reagują, by sprostać zmieniającym się oczekiwaniom Polaków.

Sprawdziliśmy ocenę konsumentów w odniesieniu do ponad 50 sieci handlowych.

M. in. w zakresie kluczowych kryteriów zakupowych czy zrównoważonego rozwoju.

Wyniki badania detalistów odnieśliśmy do konkurencji, tworząc wielowymiarowy ranking.

